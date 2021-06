5 ca sĩ Việt là thần tượng Kpop

Nhờ vẻ ngoài nổi bật, Jade đóng vai nữ chính trong MV If You Don't Tell Me - sản phẩm "chào sân" của nhóm A-Daily. Tuy nhiên, cô không được xuất hiện trong phần hát và nhảy, cũng không tham gia các sân khấu âm nhạc trên sóng truyền hình. Năm 2015, công ty quản lý thông báo Jade rời nhóm.