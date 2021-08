5 ca khúc tạo sức ảnh hưởng của The Weeknd

Can’t Feel My Face: Bài hát đứng đầu BXH âm nhạc Mỹ trong 3 tuần. Đây là đĩa đơn thứ ba thuộc album Beauty behind the madness. Ca khúc là sự kết hợp giữa pop, disco và funk. Lời bài hát nói về cảm giác say đắm của chàng trai dành cho người con gái mà anh biết là không tốt cho bản thân, và anh đang đắm chìm vào tình yêu đó không có dấu hiệu dừng lại. Giới phê bình âm nhạc dành phản hồi tích cực cho giai điệu bắt tai, chất giọng của The Weeknd và so sánh với các tác phẩm của Michael Jackson.