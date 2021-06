5 ca khúc tạo nên thành công của Selena Gomez

Same old love: Không còn là Selena thu mình cùng những tổn thương và vỡ vụn ở The heart wants what it wants, Same old love là tuyên ngôn đanh thép của nữ ca sĩ. Bài hát mang ý nghĩa sẵn sàng đối mặt với chuyện chia tay trong tình yêu để có thể bước tiếp trên một chặng đường mới tươi sáng hơn. Bài hát thuộc dòng nhạc punk-pop, pha chút âm hưởng nhạc rock mạnh mẽ. Các câu hát ở phần điệp khúc đưa ra các thông điệp đầy bất cần, dứt khoát: “I'm so sick of that same old love, my body's had enough” (Tôi quá mệt mỏi với thứ tình yêu xưa cũ đó, tôi đã chịu đựng đủ rồi), “I'm so sick of that same old love, feels like I've blown apart” (Tôi đã ngán ngẩm cái tình yêu cũ kỹ đó, khiến tôi cảm thấy như nổ tung). Same old love giữ hạng 5 trên BXH âm nhạc Mỹ.