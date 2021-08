5 ca khúc tạo nên tên tuổi Camila Cabello

Never be the same: Never be the same là single thứ hai thuộc album Camila, tiếp nối bản hit trước đó Havana. Ca khúc giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Bài hát thuộc thể loại power pop kết hợp cùng bản phối điện tử. Giai điệu đầy cao trào với những nốt treo cao, giúp Camila phô diễn được giọng hát nội lực. Ca từ truyền tải thông điệp tình yêu phải trải qua những đau khổ và chông gai mới là điều lý thú.