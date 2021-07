5 ca khúc nổi bật trong sự nghiệp nhóm Winner

Really really: Really really là sản phẩm thành công nhất sự nghiệp của Winner tới thời điểm này. Ca khúc càn quét vị trí top 1 các BXH âm nhạc Hàn Quốc và trong top 10 BXH quốc tế. MV đang cán mốc 164 triệu lượt xem. Bài hát nằm trong album phòng thu Fate number for, là sản phẩm đầu tiên Winner trở lại với đội hình 4 thành viên sau khi Nam Tae Hyun rời nhóm. Ca khúc mang âm hưởng tropical house sôi động, tươi trẻ, là lựa chọn hoàn hảo vào mùa hè. MV gây ấn tượng khi chỉ sử dụng duy nhất hai sắc màu đen - trắng.