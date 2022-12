5 bước kinh doanh trong cẩm nang bán hàng của Nguyễn Thái Luyện

Theo bị cáo Như, cẩm nang viết về các bước kinh doanh do Nguyễn Thái Luyện biên soạn, phát hành nội bộ cho nhân viên công ty.

Chiều 10/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

5 bước kinh doanh trong cẩm nang Nguyễn Thái Luyện biên soạn

Trả lời xét hỏi của đại diện VKSND TP.HCM, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba) về trình bày nội dung cẩm nang viết về các bước kinh doanh do Nguyễn Thái Luyện biên soạn

Theo bị cáo Như, tài liệu này được đặt tên là "Cẩm nang các kỹ năng bán hàng" phát hành nội bộ cho nhân viên công ty giúp con người tích cực hơn trong cuộc sống bởi "7 phẩm chất, 7 nguyên tắc nhân bản".

Như khai cẩm nang này dùng để đào tạo nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Kiểm sát viên yêu cầu bị cáo Như làm rõ các bước kinh doanh trong cẩm nang gồm: Phương pháp sale phone; phương pháp truyền lửa; phương pháp đốt lửa; phương pháp treo đầu dê, bán thịt chó và phương pháp truy sát khách hàng.

Theo bị cáo Như, "phương pháp sale phone" là cách gọi điện thoại cho khách hàng để chào bán đất dự án. Kiểm sát viên hỏi nhân viên sẽ gọi thế nào, tần suất ra sao, bị cáo này không trả lời.

Về "phương pháp treo đầu dê, bán thịt chó", Như nói bị cáo không nhớ có nội dung này. HĐXX cung cấp "cẩm nang" trên cho Như đọc lại nhưng bị cáo khai không hiểu.

Về "phương pháp truy sát", Như khai đây là cẩm nang do giám đốc Nguyễn Thái Luyện viết, bị cáo chỉ truyền đạt cho nhân viên, nhân viên thấy phù hợp thì làm chứ bản thân bị cáo không ứng dụng những kinh nghiệm này, bị cáo sử dụng kinh nghiệm của bản thân để bán hàng.

Trả lời câu hỏi của công tố viên trước khi đảm nhận vai trò đào tạo tại Công ty Alibaba, bị cáo được đào tạo về chuyên ngành gì. Huỳnh Thị Ngọc Như bật khóc, bị cáo cho biết từng tốt nghiệp 2 bằng y là y đa khoa và chuyên khoa mắt của Bệnh viện Xanh Pôn. "Do nghề y không xuất phát từ đam mê của bị cáo mà là ý muốn của cha, nên bị cáo đã rẽ hướng làm việc tại Công ty Alibaba", Như nói.

Theo cáo trạng, ngày 19/9/2019, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba và chi nhánh, Như đã cùng một số nhân viên thuộc công ty này tổ chức họp báo, phát sóng trực tiếp trên Youtube để đưa ra thông tin sai sự thật, che giấu khách hàng của Công ty Alibaba về hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Tại tòa, Như phủ nhận cáo buộc trên của VKS, bị cáo khai do trước đó cựu Chủ tịch Alibaba dặn dò sau khi Luyện bị bắt Như phải trấn an các khách hàng, nên bị cáo mới tổ chức gặp mặt. "Bản thân tôi cũng rất run sợ, nhưng vẫn trấn an khách hàng chứ không phải tổ chức họp báo như cáo trạng cáo buộc", Huỳnh Thị Ngọc Như giải thích.

Bị cáo xin lại tiền để "đưa cho mẹ trả nợ ngân hàng"

Tại tòa, trả lời xét hỏi của luật sư, bị cáo Vũ Hoàng Hải (cựu Giám đốc Công ty CP Bất động sản BigBag - Công ty con của Alibaba) trình bày trong quá trình làm việc thấy nhiều khách hàng và các nhân viên trong công ty đầu tư, nên bị cáo cũng gom góp tiền mua dự án của Nguyễn Thái Luyện dù không rõ về vấn đề pháp lý.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Hải, bị cáo đã mua 5 lô đất với tổng số tiền hơn một tỷ đồng. Đây là số tiền mà Hải tích cóp trong suốt 10 năm đi làm cùng với tiền vay mượn gia đình. Gần nhất, vào tháng 6/2019, Hải nhờ mẹ cầm cố lô đất ở quê để lấy 100 triệu đồng đầu tư 2 lô đất trong dự án của Luyện.

"Gần 3 tháng sau khi vụ án bị khởi tố, bị cáo đã giao nộp 5 lô đất đó cho cơ quan chức năng, trong khi mẹ bị cáo ở quê phải gồng gánh trả tiền lãi ngân hàng", Hải nói và xin HĐXX xem xét để lấy lại số tiền này đưa cho mẹ trả nợ ngân hàng.

Tương tự, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như cũng khai mua 6 nền tại các dự án do Alibaba bán với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng . Tuy nhiên, trả lời HĐXX Như nói hiện không có yêu cầu gì với số hợp đồng này.

Cáo trạng thể hiện năm 2016 Luyện thành lập Công ty CP địa ốc Alibaba kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Luyện còn thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận; sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người.

Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp đặc biệt lớn, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng cách này, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng.

Phiên toà sẽ tiếp tục vào sáng thứ 2, ngày 12/12 với phần xét hỏi bị hại.