5 bước giúp thúc đẩy sự nghiệp trong năm mới

Những ngày cuối năm trôi qua rất nhanh. Năm 2022 đi qua với nhiều biến động và sự đổi thay. Đây là thời điểm thích hợp để bạn nhìn lại, suy ngẫm và thiết lập kế hoạch hoàn hảo cho năm mới 2023 sắp đến.

United Career Coalition (UCC) đã thực hiện một số nghiên cứu và nói chuyện với các nhà tuyển dụng tại ngân hàng phát triển, tổ chức đa phương, cơ quan chính phủ để đưa ra gợi ý về 5 bước để thúc đẩy sự nghiệp trong năm mới.

Hãy làm sạch tâm trí của bạn và gạt bỏ những ý tưởng, định kiến đang kìm hãm sự phát triển của mình. Bạn nên suy nghĩ về những thứ đã giữ mình lại ở vị trí này.

Suy ngẫm về các cuộc phỏng vấn, cuộc trò chuyện và các hoạt động trước đây mình từng tham gia. Xác định bài học, đúc rút kinh nghiệm thông qua trải nghiệm sẽ là bước quan trọng để xem xét các cơ hội trong tương lai.

Bạn cần nhìn nhận rõ về các thói quen không có ích, những dòng suy nghĩ tiêu cực, đồng thời tập trung năng lượng vào các mục tiêu nghề nghiệp.

Sau một năm biến động với nhiều trào lưu nghề nghiệp như "quiet quitting", "đại từ chức", "cân bằng công việc - cuộc sống", đây là lúc bạn nên nhìn nhận lại mục tiêu cá nhân để xác định hướng đi dài hạn.

Nên có chiến lược cho tham vọng nghề nghiệp toàn cầu trong năm mới 2023. Hãy đảm bảo chiến lược đó cho phép bạn có thời gian nạp năng lượng và suy ngẫm.

Điều quan trọng là trong khi bám sát mục tiêu công việc, bạn cũng phải để tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần để có bước tiến bền vững, dài hạn.

Biết nêu bật kỹ năng cùng phong cách làm việc cụ thể, độc đáo của bản thân là cách "nâng giá" khi bạn tham gia vào một lĩnh vực bất kỳ.

Bạn hãy suy nghĩ về những gì khiến mình đặc biệt và nổi trội hơn những người khác. Ví dụ, Liên Hợp Quốc nhận được khoảng 800 đơn làm việc cho mỗi vị trí thông qua cổng thông tin việc làm trực tuyến. Điều đó có nghĩa bạn phải đảm bảo hồ sơ cá nhân ghi những kỹ năng nổi bật.

Cạnh tranh trong thị trường việc làm là cuộc chiến khó khăn, đặc biệt khi bạn muốn đảm nhận một vị trí quan trọng với mức phúc lợi tốt. Hãy chứng minh mình có gì khác với những đối thủ cùng ứng tuyển chung vị trí.

Chứng minh được sự đặc biệt của mình so với những người khác khiến bạn đắt giá hơn trong mắt cấp trên, nhà tuyển dụng.

Học hỏi là chìa khóa thành công. Trong thời đại ngày nay, bạn có nhiều công cụ hỗ trợ để học tập bất cứ lúc nào, cũng có nhiều khóa học trực tuyến, giúp bạn tiếp nhận giáo dục dù đang ở đâu.

Học thêm về kỹ năng chuyên môn sẽ giúp bạn tự tin hơn, có thêm cơ hội công việc. Nếu đang dự định có bước thăng tiến hay chuyển đổi nghề, bạn nên dành thời gian nghiên cứu xem kỹ năng nào thực sự quan trọng cho sự nghiệp tương lai và tập trung trau dồi nó.

Dù là học kiến thức chuyên ngành để phục vụ công việc hay học thêm kỹ năng mềm (giao tiếp, diễn thuyết...) đều quan trọng.

Sách cũng là một nguồn để học tuyệt vời. Bạn có thể thu nạp các chủ đề khác nhau thông qua đó. Đọc sách cũng là một cách rèn luyện trí não tuyệt vời. Không khó để đọc hết 20 cuốn sách trong một năm. Chỉ cần bạn biến nó thành thói quen, khám phá loại chủ đề mình muốn đọc và luôn mang sách bên mình.

Hãy tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ hiệu quả. Có một mạng lưới những người sẵn sàng hỗ trợ và ủng hộ mình là điều cần thiết, cộng với những kết nối chất lượng có thể tăng khả năng bạn được trao cơ hội nhiều hơn trong công việc.

Cohen, huấn luyện viên điều hành ở Minneapolis, đưa ra tần suất liên lạc hợp lý để giữ nhịp cho các mối quan hệ công việc có lợi cho bạn là:

- Những liên hệ thân thiết (đồng nghiệp trong nhóm là bạn bè, người đã nghỉ và chuyển đến nơi làm mới): liên lạc hàng tháng.

- Liên hệ cấp trung (người sếp làm cùng trước khi họ chuyển sang bộ phận mới): kết nối hàng quý.

- Các mối quan hệ mở rộng (kế toán, bộ phận nhân sự): hai lần một năm.

- Người quen (một nhà cung cấp bạn từng làm việc cách đây ít năm): liên lạc hàng năm, gửi cho họ một lời chúc vào ngày lễ hay kỷ niệm.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.