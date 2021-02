5 bộ phim về tình yêu đáng xem vào ngày Valentine 2021

"Ghost", "Atonement", "Sleepless in Seattle", "Il Mare" và "Your Name" được SCMP chọn là 5 bộ phim đáng xem nhất mùa lễ tình nhân 2021.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, các ngày lễ, Tết không còn là dịp để mỗi người gặp gỡ, tâm tình. Ngày lễ tình nhân cũng vậy. SCMP gọi Valentine 2021 là "mùa của những đôi tình nhân bị chia cắt". Trang này đã đưa ra gợi ý 5 bộ phim tình cảm đáng xem nhất dành cho những đôi tình nhân không thể gặp nhau trong ngày 14/2 này. Ghost (1990) Ghost là một trong những tác phẩm tình cảm lãng mạn nổi tiếng nhất thập niên 1990. "Ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cách Sam (Patrick Swayze) và bạn gái Molly (Demi Moore)", SCMP nói về nội dung phim. Sam vô tình bị sát hại. Linh hồn của anh quyết định rời khỏi nơi thể xác an nghỉ để trả thù cho mình và bảo vệ cô gái anh yêu thương nhất - Molly. Để đạt được mục đích, Sam nhờ tới sự giúp đỡ của Oda Mae Brown (diễn viên từng đạt giải Oscar Whoopi Goldberg thủ vai) - một thầy bói có khả năng nghe được tiếng nói của hồn ma. Ghost là một trong những tác phẩm tình cảm lãng mạn nổi tiếng nhất thập niên 1990. Sau đó, Sam học được cách điều khiển, chạm vào đồ vật dù chỉ là hồn ma. Brown cũng cố gắng cảnh báo cho Molly rằng cô đang gặp nguy hiểm và Sam đang tìm cách bảo vệ người yêu. Cuối cùng, Sam dùng toàn bộ khả năng để bảo vệ Molly trước kẻ sát nhân, sau đó nói lời từ biệt với cô rồi lên thiên đường. Đạo diễn Jerry Zucker và nhà văn Bruce Joel Rubin - người có kịch bản đoạt giải Oscar - đã biến một tác phẩm viễn tưởng xen lẫn lãng mạn, hài và kinh dị Ghost thành cú hit phòng vé của năm 1990. Không chỉ thành công về doanh thu, Ghost còn tạo ra một số xu hướng với giới trẻ, chẳng hạn kiểu tóc ngắn của Demi Moore hay trò tán tỉnh trong lúc nặn gốm của cặp đôi chính. Sleepless in Seattle (1993) Một phóng viên nghe thấy một giọng nói trên đài phát thanh và bị ám ảnh với âm thanh đó. Đây vốn có thể là tiền đề cho một bộ phim kinh dị rùng rợn, nhưng lại trở thành ý tưởng làm nên bộ phim lãng mạn nổi tiếng bậc nhất năm 1993 - Sleepless in Seattle của Nora Ephron. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ An Affair to Remember - bộ phim kinh điển của thập niên 1950. Tom Hanks đóng vai người đàn ông góa vợ tên Sam. Anh cùng cậu con trai 8 tuổi chuyển nhà từ Chicago đến Seattle, và phải vật lộn mỗi ngày để vượt qua nỗi đau mất vợ. Con trai anh đã gọi tới đài phát thanh địa phương và Sam đồng ý chia sẻ về nỗi xót xa, mất mát của mình. Sleepless in Seattle được lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển An Affair to Remember. Câu chuyện của anh đã chiếm được cảm tình của rất nhiều phụ nữ trên khắp nước Mỹ, trong đó có Annie (Meg Ryan) - cô gái đã có hôn ước với người đàn ông tên Walter (Bill Pullman). Cô viết thư cho Sam, và để lại ấn tượng đặc biệt với bé Jonah - con trai anh. Jonah đề nghị bố tới New York để gặp Annie vào dịp Lễ tình nhân, nhưng Sam từ chối. Và sau đó chính Sam vẫn phải chạy tới New York một cách không tự nguyện, vì Jonah đã tự "đi tìm người mẹ mới" cho mình. Bộ phim kết thúc có hậu khi Annie hủy hôn ước với Walter và tới bên Sam. Thành công của Sleepless in Seattle thậm chí giúp An Affair to Remember hồi sinh trong lòng khán giả. Il Mare (2000) Il Mare vốn không được đánh giá cao ngay khi vừa ra mắt. Nhưng càng về sau, tác phẩm giả tưởng lãng mạn của đạo diễn Lee Hyun Seung càng nhận được sự yêu mến của khán giả. Thậm chí, sau 20 năm, Il Mare còn được xếp vào hàng ngũ phim kinh điển mùa Valentine của khán giả, là một trong những phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại. Phim có sự xuất hiện của hai ngôi sao hàng đầu showbiz Hàn: Jeon Ji Hyun và Lee Jung Jae. Hai người đóng vai hai nhân vật cùng sống trong căn biệt thự bên bờ biển hẻo lánh, nhưng ở hai thời điểm khác nhau. Diễn xuất của Jeon Ji Hyun và Lee Jung Jae góp phần mang lại thành công cho Il Mare. Eun Jo (Jeon Ji Hyun) bỏ lại một lá thư ở hòm thư trước cửa căn biệt thự ven biển có tên Il Mare vào năm 1999. Người nhận được lá thư là Sung Hyun (Lee Jung Jae) - một kiến trúc sư dọn đến căn nhà sống vào năm 1997. Lá thư của Eun Jo đã quay ngược về quá khứ, thay vì được một người nào đó tìm ra trong tương lai như dự định ban đầu. Từ đó, Eun Jo và Hyun Sung bắt đầu trò chuyện thông qua thư và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Hòm thư giúp hai người liên lạc, trò chuyện với nhau dù có sự cách biệt thời gian tới hai năm. Bộ phim nổi tiếng đến nỗi được Hollywood mua bản quyền để làm lại. Phiên bản Hollywood có tên The Lake House, được phát hành vào năm 2006 với sự tham gia của Keanu Reeves và Sandra Bullock. Atonement (2007) Hai người yêu nhau, bị chia cắt bởi hiểu lầm của đứa trẻ 13 tuổi và xa nhau khi chiến tranh bùng lên tàn phá châu Âu, từ đó bắt đầu câu chuyện bi kịch đầy lãng mạn của Atonement - tác phẩm do Joe Wright đạo diễn. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ian McEwan, quy tụ hai ngôi sao James McAvoy và Keira Knightley. James McAvoy vào vai Robbie - cậu con của người hầu đã trót yêu tiểu thư Cecilia (Keira Knightley) say đắm. Mối tình của hai người bị hủy hoại khi Briony - em gái của Cecilia (Saoirse Ronan đóng) - hiểu nhầm Robbie, sau đó nói dối khiến Robbie phải vào tù vì tội danh cưỡng bức. Keira Knightley gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh tao khi vào vai Cecilia trong Atonement. Bốn năm sau khi vào tù, Robbie được trả tự do với điều kiện phải nhập ngũ và tới Pháp chiến đấu. Sau cùng, Robbie qua đời trên chiến trường Dunkirk vì nhiễm trùng máu, Cecilia cũng chết trong vụ đánh bom ở ga Balham. Nhiều năm sau, Briony nhận ra lời nói dối của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, hủy hoại cuộc đời của Cecilia và Robbie ra sao. Tuy nhiên, Briony - đã trở thành nhà văn nổi tiếng - không còn cơ hội sửa sai nữa, bà chỉ đành gửi lời xin lỗi và thú tội muộn màng vào cuốn tiểu thuyết cuối cùng của cuộc đời cầm bút có tên Atonement. Your Name (2016) Nhà làm phim hoạt hình người Nhật Bản Makoto Shinkai đã đạt đến đỉnh cao vinh quang vào năm 2016 với cú hit phòng vé có tên Your Name. Bộ phim kể về cô gái trẻ Mitsuha - người muốn thoát khỏi sự buồn tẻ của cuộc sống nông thôn. Cô mơ thấy bản thân trở thành Taki - chàng thanh niên mới lớn tới từ Tokyo. Nhưng thực tế, hai người đã hoán đổi thân xác và đang sống trong hoàn cảnh, không gian của người còn lại. Họ liên lạc với nhau bằng cách để lại tin nhắn trên điện thoại và Mitsuha phát hiện Taki đến từ tương lai, là ba năm sau thời điểm cô sống. Your Name là câu chuyện về hai người bị hoán đổi thân xác. Hai người cố gắng không hủy hoại cuộc sống của nhau. Từ đó, Mitsuha và Taki nảy sinh tình cảm. Vì vậy, khi việc hoán đổi thân xác đột ngột kết thúc, Mitsuha biến mất, Taki đã nỗ lực tìm kiếm tung tích về cô gái anh chưa từng gặp gỡ dù chỉ một lần. Hài hước, quyến rũ và lãng mạn đến nhức nhối, Your Name gây ấn tượng bởi hình ảnh hoạt hình đẹp chân thực, đẹp rực rỡ. 