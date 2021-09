5 bộ phim về giới thượng lưu Hàn Quốc cho fan 'Penthouse'

Phần 3 của bộ phim truyền hình Penthouse đã đi đến hồi kết. Zing gợi ý 5 tựa phim cùng chủ đề mà bạn không nên bỏ lỡ.

Cuộc sống của giới siêu giàu Hàn Quốc luôn là đề tài được quan tâm. Không chỉ khai thác chủ đề tình cảm lãng mạn, nhiều phim gần đây đã phát triển đa dạng góc nhìn gồm ngoại tình, sự ám ảnh danh vọng, tranh giành tài sản,...

Nếu bạn đã là fan của Penthouse, sau đây là những phim đáng xem để bạn giải trí khi ở nhà.

_____

Mine (2021)

IMDb: 7.8/10 Thời lượng: 16 tập Cast: Lee Bo-young, Kim Seo-hyeong, Ja-Yeon Ok, Hak-Yeon Cha

Ảnh: SCMP.

Nội dung:

Mine là câu chuyện về hai người phụ nữ có tính cách và xuất thân trái ngược. Điểm chung của họ là cùng trở thành dâu của một gia đình tài phiệt Hàn Quốc. Đối diện với định kiến xã hội và sự tranh đấu giữa những người thân, họ dần đánh mất con người thật của mình.

Lý do nên xem:

Diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên tên tuổi.

Nội dung kịch tính, nhiều nút thắt xoay quanh "cuộc chiến" của gia tộc giàu có.

Phim đề cập các chủ đề nữ quyền, tình yêu đồng giới dưới góc nhìn văn minh.

_____

Cheat on Me If You Can (2020)

IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 16 tập Cast: Yeo-jeong Cho, Joon Go, Young-Dae Kim, Sang-Hoon Jung

Ảnh: tvreport.

Nội dung:

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, 16 tập phim của Cheat on Me If You Can xoay quanh gia đình anh luật sư Han Woo-Sung và vợ Jang Yeo-Joo, tiểu thuyết gia. Trong mắt mọi người, họ là một đôi hạnh phúc và Woo-Sung là người chồng mẫu mực. Câu chuyện dần trở nên phức tạp khi Yeo-Joo phát hiện chồng có quan hệ nhập nhằng với nhiều phụ nữ khác.

Lý do nên xem:

Mỗi nhân vật trong phim đều có góc khuất riêng, ẩn sau bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ.

Phim tập trung vào chủ đề ngoại tình, kết hợp yếu tố trinh thám, kinh dị gây hồi hộp cho khán giả.

Phim có sự góp mặt của Kim Young Dae, diễn viên thủ vai Joo Seok Hoon trong Penthouse.

_____

The World of the Married (2020)

IMDb: 8.1/10 Thời lượng: 16 tập Cast: Kim Hee-ae, Park Hae-joon, So-hee Han, Kim Young-min

Ảnh: kknews.

Nội dung:

Nữ chính của The World of the Married là Ji Sun Woo, một người phụ nữ dường như có cuộc sống trong mơ với chồng, con, sự nghiệp và danh tiếng. Một ngày, cô phát hiện chồng mình ngoại tình với cô gái trẻ hơn. Kể từ đó, cuộc sống hào nhoáng kia biến mất, nhường chỗ cho những "cuộc chiến" nội tâm và bạo lực.

Lý do nên xem:

Phim lột tả góc khuất đằng sau hào quang của một bộ phận giới thượng lưu.

Nhiều tình tiết tạo ấn tượng mạnh và có phần ám ảnh với người xem.

Dàn diễn viên có năng lực đồng đều, góp phần làm nên sự thành công của phim.

_____

Graceful Friends (2020)

IMDb: 6.5/10 Thời lượng: 17 tập Cast: Joon-Sang Yoo, Song Yun-ah, Soo-bin Bae, Kim Sung-oh

Ảnh: hancinema.

Nội dung:

Graceful Friends (hay Elegant Friends) bắt đầu với vụ án mạng bí ẩn đưa nhóm bạn thân 20 năm vào diện tình nghi. Kết hợp các yếu tố tâm lý xã hội, hình sự, phim dần hé lộ sự thật gây sốc phía sau mối quan hệ của những con người tưởng chừng đạo đức, tốt đẹp. Graceful Friends phản ánh nhiều vấn đề mới với điện ảnh Hàn. Một trong số đó là nỗi niềm người đàn ông trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Lý do nên xem:

Hình ảnh phim chỉn chu, màu sắc biến chuyển theo tâm lý nhân vật và diễn biến phim.

Dù là phim truyền hình nhưng Graceful Friends hoàn toàn không ngại thể hiện các cảnh 19+ khiến người xem sửng sốt.

Tình tiết diễn ra tương đối chậm rãi, phù hợp với người thích dạng phim slow-burn hơn các phim dồn dập cao trào.

_____

SKY Castle (2018)

IMDb: 8.7/10 Thời lượng: 20 tập Cast: Jung-ah Yum, Tae-ran Lee, Yun Se-ah, Na-ra Oh

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Giống với Penthouse, SKY Castle là tên khu biệt thự cao cấp nơi 4 gia đình thuộc tầng lớp trí thức của xã hội sinh sống. Ngoài mặt, những con người đạo mạo này thân thiết và đối xử với nhau lịch sự. Tuy nhiên, sâu bên trong họ luôn có sự cạnh tranh gay gắt, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đưa con cái đạt vị trí cao nhất trong học đường.

Lý do nên xem: