5 bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất năm 2021

Theo dữ liệu của Google Trend, Marvel đứng đầu về số lượng phim được khán giả quan tâm nhất trên Internet. "Red Notice" là tác phẩm phát trực tuyến hiếm hoi có mặt trong danh sách.

Theo Variety, 2021 là năm đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của điện ảnh sau một năm đóng băng vì dịch Covid-19. Ngoài việc kéo chân khán giả ra rạp, nhiều tựa phim thu hút sự chú ý, bàn tán của công chúng trên mạng xã hội.

Google Trend gần đây đưa ra danh sách 5 bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất thế giới. Marvel có ba tác phẩm trong danh sách, bao gồm Eternals, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings và Black Widow.

Eternals

Xuất hiện trễ nhất trong ba bộ phim về siêu anh hùng trong năm 2021 của nhà Marvel, Eternals lại đứng đầu về sự quan tâm của khán giả trên mạng.

Eternals khởi chiếu ở Mỹ hồi tháng 11/2021 sau thời gian hoãn chiếu vì dịch bệnh. Bộ phim gây chú ý do có sự chỉ đạo của Triệu Đình - đạo diễn từng đoạt giải Oscar. Sự xuất hiện của minh tinh Angelina Jolie và ngôi sao người Hàn Ma Dong Seok giúp bộ phim có thêm nhiều người hâm mộ.

Dàn siêu anh hùng thuộc chủng tộc bất tử trong Eternals. Ảnh: Marvel Studios.

Eternals đồng thời là phim có nhiều yếu tố “đầu tiên” nhất của Marvel, bao gồm tác phẩm đầu tiên có cảnh ân ái giữa hai siêu anh hùng, tựa phim đầu tiên có đạo diễn gốc Á, thắng giải Oscar làm đạo diễn, phim siêu anh hùng đầu tiên có nam chính là người Nam Á (vai Kingo của Kumail Nanjiani), người Latin (vai Ajak của Salma Hayek), siêu anh hùng bị điếc (vai Makkari của Lauren Ridloff).

Việc đưa cảnh hôn đồng giới giữa siêu anh hùng Phastos (Brian Tyree Henry đóng) và bạn đời Ben (Haaz Sleiman đảm nhận) lên màn ảnh cũng là quyết định táo bạo của Marvel.

Black Widow

Sau ba lần dời lịch chiếu vì tình hình Covid-19, Black Widow chính thức ra rạp vào tháng 7. Đây là bộ phim đầu tiên của Marvel sau 3 năm kể từ Avengers: Endgame. Tác phẩm về tuổi trẻ của Góa phụ đen (Scarlett Johansson đảm nhận) phát đồng thời tại rạp và ứng dụng phát trực tuyến nhanh chóng làm thỏa mãn người hâm mộ.

Theo Box Office Mojo, Black Widow hiện thu về gần 400 triệu USD . Tựa phim trước đó vướng nhiều rắc rối do Scarlett Johansson quyết định đệ đơn kiện nhà chuột.

Nữ diễn viên không hài lòng với cách phát hành phim của Marvel. Cô cho rằng điều này ảnh hưởng trước là doanh thu, sau là khoản thưởng của cô nhận được sau khi phim ra rạp.

Black Widow được quan tâm trên Internet vì những ồn ào kiện tụng. Ảnh: Marvel Studios.

Tuy nhiên, Disney cho rằng hợp đồng ghi rõ điều khoản không phát hành độc quyền Black Widow tại rạp. Đại diện pháp lý của công ty khẳng định vụ kiện chẳng có ích lợi gì. Nữ diễn viên đang coi thường đại dịch. Disney cũng khẳng định Scarlett Johansson nhận khoản bổ sung ngoài thù lao gốc 20 triệu USD .

Sau hai tháng kiện tụng ồn ào, Scarlett Johansson quyết định hòa giải với công ty.

"Tôi hạnh phúc khi đã giải quyết bất đồng với Disney. Thật tự hào về công việc, sự hợp tác mà tôi và hãng đã có với nhau trong thời gian qua. Tôi trân quý mối quan hệ mang đầy tính sáng tạo này. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với hãng trong tương lai", nữ diễn viên nói về mối quan hệ với nhà chuột.

Dune

Trước khi chính thức ra rạp, Dune được giới chuyên môn đánh giá là tác phẩm bom tấn của Warner Bros.. Bộ phim được đánh giá có kỹ xảo mãn nhãn, đồng thời có mặt dàn diễn viên hạng A như Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgard…

Hiện tại, Dune thu về doanh thu 390,2 triệu USD toàn cầu, theo Box Office Mojo. Bộ phim được đánh giá là trung hòa được yếu tố kỹ xảo và cốt truyện.

Chỉ tính riêng các bộ phim của Warner Bros., Dune là bộ phim phát song song tại rạp và dịch vụ phát trực tuyến có doanh thu cao nhất của hãng sau ba ngày khởi chiếu ở Bắc Mỹ.

Shang-Chi and the Legend of Ten Rings

Từ ngày công bố dự án, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings được giới chuyên gia và người hâm mộ chú ý. Đây là tác phẩm đầu tiên của Marvel nói về siêu anh hùng người châu Á.

Dune và Shang-Chi thành công về mặt doanh thu lẫn sự quan tâm từ các nhà phê bình. Ảnh: Warner Bros., Marvel Studios.

Phim đồng thời được chú ý khi có sự góp mặt của những ngôi sao gốc Hoa như Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh và Trần Pháp Lai.

Sau khi ra rạp, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings liên tục gặt hái thành công về mặt doanh thu. Theo Box Office Mojo, bộ phim thu về hơn 430 triệu USD .

Ngoài thành công về phòng vé, tác phẩm được đánh giá cao về mặt nội dung. Các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá bộ phim đạt 91%.

“Shang-Chi and the Legend of Ten Rings tiếp tục thành tích của hãng phim về việc tuyển dụng tài năng của những nghệ sĩ có thực lực”, cây bút Nick Schager của The Daily Beast viết.

Theo New York Times, bộ phim là bước ngoặt quan trọng của Marvel, minh chứng cho việc người Mỹ gốc Á ngày càng được công nhận. Bộ phim thành công và được tìm kiếm nhiều trên Internet do có sự trung hòa hai yếu tố phương Tây và phương Đông.

Red Notice

Trong danh sách 5 bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet năm 2021, Red Notice là tác phẩm ít được đánh giá cao nhất về mặt nội dung.

Tác phẩm có mặt ba ngôi sao hạng A là Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds và Gal Gadot. Tuy nhiên, bộ phim hành động bị các chuyên gia đánh giá là đi theo lối mòn của Hollywood. Khán giả không đọng lại được gì ngoài những màn pha trò quen thuộc của The Rock và Ryan Reynolds.

New York Times đánh giá Red Notice là nơi “các vì sao không vụt sáng”. "Không quan tâm đến việc xây dựng cốt truyện, Red Notice chỉ đơn thuần là sự vung tiền để tận dụng sức mạnh của các ngôi sao, nhưng cuối cùng đó là những ngôi sao không tỏa sáng", cây bút Beatrice Loayza viết.

Red Notice được quan tâm nhờ The Rock và hai bạn diễn Ryan Reynolds và Gal Gadot. Ảnh: Netflix.

Red Notice được thực hiện bởi Netflix. Bộ phim hành động tiếp tục khiến dịch vụ phát trực tuyến bị các nhà phê bình cho là “làm hỏng bom tấn điện ảnh”. Bộ phim giống các dự án trước đó của hãng - kinh phí cao nhưng nội dung không như mong đợi.

Bất chấp kịch bản thiếu thuyết phục, chiến thuật đưa dàn sao hạng A vào phim giúp Red Notice đứng thứ 5 trong danh sách phim được khán giả tìm kiếm nhiều nhất trên Internet.