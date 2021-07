5 bản nhạc phim ấn tượng của ‘Hospital Playlist 2’

I Love You More Than Anyone (TWICE): Bản tình ca ngọt ngào I Love You More Than Anyone của Hospital Playlist 2 được remake từ ca khúc cùng tên phát hành năm 1999 của Bijou. Với phần đệm tập trung vào guitar cùng giai điệu dễ thương, tươi sáng, bản remake I Love You More Than Anyone thể hiện bởi TWICE đem lại sức cuốn hút khác biệt so với ca khúc gốc.