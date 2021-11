5 bài học cha mẹ nên dạy trẻ trong đại dịch

5. Lên mạng an toàn: Đại dịch buộc trẻ em phải sử dụng Internet nhiều hơn để phục vụ cho việc học. Theo CNBC, cha mẹ cần nhân cơ hội này để dạy con những bài học về an toàn trên không gian mạng. Ngoài ra, bạn cũng nên để ý các hoạt động của trẻ để đảm bảo trẻ an toàn và không bắt nạt hoặc bị bắt nạt trực tuyến. Bên cạnh việc dạy con sử dụng Internet đúng cách, cha mẹ có thể dẫn dắt trẻ học thêm các chương trình liên quan mạng và máy tính để mở rộng kiến thức. Ảnh: Man Cave Master.