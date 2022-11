5 bãi biển có màu sắc kỳ lạ

Sắc lụa Hội An

Chương trình Hội An - Sắc màu của lụa nhằm quảng bá hình ảnh, nghề thủ công sản xuất lụa, tơ tằm và may mặc của Hội An ra thế giới và tạo nên sản phẩm du lịch mới, thu hút du lịch.