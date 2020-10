‘5 anh em siêu nhân’ được xây dựng thành vũ trụ điện ảnh

Dự án phim điện ảnh và truyền hình về biệt đội Power Rangers sẽ được hãng Entertainment One phát triển cùng lúc trong thời gian tới.

Tạp chí Variety đưa tin Entertainment One đang triển khai kế hoạch đưa thương hiệu Power Rangers của Hasbro trở lại màn ảnh trong các bản chuyển thể điện ảnh và truyền hình. Dự án do Jonathan Entwistle, nhà sáng tạo của series phim I Am Not Okay with This và It’s the End of the F***ing World, ngồi ghế đạo diễn.

“Jonathan có một tầm nhìn sáng tạo đáng kinh ngạc với thương hiệu kinh điển và thành công vang dội này. Anh ấy chính là nhà sáng tạo mà chúng tôi đang tìm kiếm cho kế hoạch xây dựng lại thế giới phim ảnh và truyền hình của Power Rangers.

Chúng tôi mong đợi được cộng tác với những người kể chuyện tài năng hàng đầu trên hành trình xây dựng vũ trụ sự kiện xoay quanh thương hiệu có lượng người hâm mộ đông đảo của Hasbro”, Nick Meyer và Michael Lombardo, đồng giám đốc điều hành của Entertainment One, cho biết.

Hình ảnh từ series The Mighty Morphin Power Rangers chiếu trên Fox Kids TV. Ảnh: 20th Century Fox.

The Mighty Morphin Power Rangers là nhóm học sinh trung học tụ họp vì sứ mệnh bảo vệ thế giới sau khi được trao sức mạnh siêu phàm. Series phim được đông đảo khán giả nhỏ yêu thích khi phát sóng năm 1993 trên kênh Fox Kids TV trước khi chuyển thể thành bản điện ảnh Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995).

Năm 2017, Saban và Lionsgate ra mắt phim điện ảnh Power Rangers với sự góp mặt của Darce Montogomery, Naomi Scott, Bryan Cranston... Tuy nhiên, phim chỉ thu 142 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trong khi tiêu tốn 100 triệu USD để sản xuất.

Năm 2018, Hasbro đã mua lại thương hiệu điện ảnh Power Rangers từ Saban. Bên cạnh các dự án Power Rangers không dành cho thiếu nhi được Entwistle phát triển, series siêu nhân dành cho trẻ nhỏ mang tên Dino Fury hiện phát sóng mùa thứ hai. Hasbro cũng đang nắm giữ bản quyền điện ảnh của Dungeons and Dragons, Transformers và G.I Joe.

“Được tham gia vào quá trình xây dựng các bộ phim Power Rangers mới phục vụ lớp người hâm mộ là cơ hội nghìn năm có một đối với tôi. Chúng tối sẽ nỗ lực đưa linh hồn của truyền hình analog tới tương lai, khai thác cách kể và yếu tố hành động đã làm nên thành công của thương hiệu. Tôi mong chờ tới thời điểm bắt đầu công việc với Entertainment One và Hasbro. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những phần phim Power Rangers mới”, Entwistle phát biểu.