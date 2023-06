5,6 tỷ USD đổ vào thành phố mới của Saudi Arabia

Bloomberg dẫn một tuyên bố cho biết 4 công ty địa phương này sẽ phát triển nhà ở tạm thời và cơ sở vật chất cho 95.000 người theo thỏa thuận hợp tác công tư.

Bốn công ty bao gồm Alfanar Global Development, Almutlaq Real Estate Investment Company, Nesma Holding và Tamasuk.

Nesma là một trong nhóm nhà thầu mà Quỹ Đầu tư Công - chủ sở hữu của Neom - đã đầu tư vào đầu năm nay, vì quỹ này dường như muốn giúp thúc đẩy khả năng của ngành trong việc xây dựng các dự án lớn mới.

Thành phố Neom, do Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng, là dự án lớn nhất trong kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ của Saudi Arabia.

Vị thái tử muốn thành phố này trở thành một điểm nhấn có thể chuyển đổi nền kinh tế của Saudi Arabia và đóng vai trò là nơi thử nghiệm các công nghệ có thể cách mạng hóa cuộc sống hàng ngày.

Trong vài tuần qua, nước này cũng đã huy động được 3 tỷ riyal từ ngân hàng Riyad để tài trợ cho việc phát triển một khu nghỉ dưỡng du lịch trên đảo có tên là Sindalah. Bên cạnh đó, họ hoàn tất thỏa thuận 8,4 tỷ USD với một nhóm ngân hàng quốc tế và khu vực để xây dựng một trong những nhà máy hydro xanh lớn nhất thế giới.

Thái tử bin Salman đã công bố các kế hoạch xây dựng thành phố Neom vào năm 2017 như một phần trong cải cách Tầm nhìn 2030, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của Saudi Arabia khỏi dầu mỏ, Reuters đưa tin.

Neom dự kiến có sức chứa 450.000 người vào năm 2026 và 1,5-2 triệu người vào năm 2030. Cuối cùng, thành phố sẽ là nơi ở của 9 triệu người vào năm 2045, vị thái tử tuyên bố.

