48 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương được phát hiện ở đâu?

Những người này được phát hiện sau khi có kết quả xét nghiệm liên quan các điểm dịch tễ trên địa bàn và chủ động khai báo y tế.

Trưa 1/7, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Bình Dương, các bệnh nhân này gồm 26 người liên quan ổ dịch Công ty Wanek 2; 3 ca từ Công ty Việt Nam House Wares; 1 người trong khu cách ly Bến Cát; 11 ca ở nhà trọ số 57, đường 21, Nhị Đồng 1, Dĩ An, TP Dĩ An; 4 người ở nhà trọ số 36, Đức tân, Bình Đường 1, An Bình, TP Dĩ An.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong một nhà máy. Ảnh minh họa: Việt Linh.

3 trường hợp khác được phát hiện qua khai báo y tế, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-22. Những người này được xác định có nguồn lây từ TP.HCM, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Bình Dương đang điều tra thêm các F1, F2 liên qua những người trên, đưa họ đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Các điểm dịch tễ liên quan trường hợp nhiễm virus cũng đã được khoanh vùng, cách ly y tế và phun khử khuẩn.

CDC Bình Dương khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và liên hệ trạm y tế gần nhất khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc nghi ngờ có yếu tố dịch tễ.

Kể từ thời điểm ghi nhận bệnh nhân 10584 (chủ quán trà sữa Cô Chủ Nhỏ, ngụ tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), Bình Dương bước vào làn sóng bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia cho rằng các yếu tố nguy cơ ở tỉnh này tương tự TP.HCM. Điều khác biệt là tập trung nhiều ở khu công nghiệp và nhà trọ liên quan. Tuy nhiên, những ca bệnh còn khu trú ở các dây chuyền sản xuất, phân xưởng. Bình Dương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ rất sớm, đóng cửa nhà máy khi có ca bệnh, cách ly tập trung công nhân cùng nhà máy sản xuất, xét nghiệm trên diện rộng khu nguy cơ.