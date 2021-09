4.583 người mắc Covid-19 trong ngày 28/9, TP.HCM còn 377 ca

Số người mắc mới trong ngày giảm 4.759 ca so với hôm qua. Bình Dương là địa phương dẫn đầu với 2.575 ca.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 4.583, ghi nhận tại 34 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.020 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 178 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 199 ca.

Trong 24 giờ qua, 879.618 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

Tính từ 17h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó, 6 người nhập cảnh và 4.583 trường hợp ghi nhận trong nước (giảm 4.759 ca so với ngày trước đó). Trong số này, 717 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, TP.HCM thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-1.218), Long An (-31), Tây Ninh (-25).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (171), An Giang (101), Bình Thuận (16).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 770.640 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.830 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 766.110. Trong đó, 554.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn.

Sáu tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (376.171), Bình Dương (206.564), Đồng Nai (47.070), Long An (32.211), Tiền Giang (13.883).

Tình hình điều trị, xét nghiệm, vaccine

Về điều trị: Trong ngày 28/9, Bộ Y tế công bố 21.487 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 559.941 người.

Cùng ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 178 ca tử vong tại TP.HCM (131), Bình Dương (15), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), An Giang (5), Kiên Giang (4), Đà Nẵng (2), Quảng Ngãi (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1), Sóc Trăng (1),

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 199 người. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.936 người, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,0%).

Về xét nghiệm: Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 15.043 xét nghiệm cho 130.796 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện là 18.152.139 mẫu cho 52.035.272 lượt người.

Về tiêm vaccine: Trong ngày 26/9, 879.618 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 40.095.031 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 31.497.967 liều, tiêm mũi 2 là 8.597.064.





