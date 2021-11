450 người bảo vệ an ninh trận Việt Nam gặp Nhật Bản

Để đảm bảo an toàn cho trận đấu tối 11/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) huy động lực lượng từ 2 nguồn là công an và một công ty bảo vệ.

450 chiến sĩ, nhân viên bảo vệ sẽ được huy động phục vụ trận đấu. Trong đó, 300 chiến sĩ được Công an Hà Nội điều động làm nhiệm vụ trực tiếp trên sân và khu vực khán đài. Ngoài ra, VFF cũng huy động 150 nhân viên từ một công ty bảo vệ chuyên nghiệp. Vấn đề an ninh, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho 12.000 khán giả vào sân ở trận đấu sắp tới sẽ do Công an Hà Nội phụ trách.

Theo chia sẻ từ một thành viên tiểu ban an ninh trận đấu, 3 vòng bảo vệ sẽ được thiết lập trước trận đấu nhiều giờ, nhằm đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn, khán giả tới sân thuận lợi và phòng tránh tuyệt đối các nguy cơ mất an toàn.

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho trận đấu Việt Nam gặp Nhật Bản tối 11/11. Ảnh: Việt Linh.

Liên quan đến công tác y tế, phòng tránh dịch bệnh, toàn bộ số thành viên của 2 lực lượng nói trên sẽ được xét nghiệm Covid-19 một ngày trước trận đấu và có kết quả âm tính trước khi được phép vào sân làm nhiệm vụ.

Ban tổ chức đã lường trước nguy cơ ùn ứ khi khán giả đổ về sân Mỹ Đình trước giờ bóng lăn và lên phương án phòng bị. 6 cổng vào sân sẽ được thiết lập. Trong đó, một cổng dành riêng cho lực lượng làm nhiệm vụ. 5 cổng đón khán giả được mở tại khu vực quảng trường phía trước khán đài B.

Công tác kiểm tra an ninh, phòng tránh dịch bệnh cũng được chuẩn bị kỹ càng. Mỗi khán giả vào sân sẽ trải qua 3 bước kiểm tra ở ba vòng an ninh được thiết lập sẵn.

Ở vòng ngoài cùng (khu vực quảng trường), người hâm mộ phải xuất trình vé, xác nhận đã hoàn thành 2 mũi vaccine tối thiểu 14 ngày trước trận (bằng giấy xác nhận hoặc thông qua ứng dụng được cấp phép) và giấy xác nhận âm tính với Covid-19 tối đa 72 giờ trước trận.

Tại bước đầu tiên này, lực lượng y tế sẽ tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu khán giả khai báo y tế theo quy định phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng. Những người đủ điều kiện sẽ di chuyển vào vòng 2 với miếng dán xác nhận

Tại lớp an ninh thứ 2, khán giả được kiểm tra cuống vé và miếng dán xác nhận. Nếu đầy đủ 2 yếu tố trên, khán giả di chuyển về cửa vào khán đài theo đúng thông tin trên vé. Lực lượng an ninh tiếp tục kiểm tra các dấu hiệu xác nhận của 2 vòng trước. Khán giả được yêu cầu ngồi đúng vị trí, giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian theo dõi trận đấu.