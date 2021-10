45 nhà dân ở Quảng Ngãi bị tốc mái, sập tường giữa khuya

Mưa lớn kèm lốc xoáy khuya nay làm tốc mái 45 căn nhà ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Khoảng 0h30 ngày 17/10, mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến 45 nhà dân ở 2 xã Bình Thạnh và Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), bị tốc mái, sập tường.

Trao đổi với Zing, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn), cho hay trận lốc xoáy chạy dọc theo sông Trà Bồng cuốn ngói, tôn trên mái nhà dân bay khắp nơi trong khu dân cư.

Lốc xoáy làm tốc mái một nhà dân ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), lúc rạng sáng 17/10. Ảnh: A.Đ.

"Trận cuồng phong xảy ra lúc rạng sáng kèm theo mưa lớn khiến hàng chục căn nhà tốc mái, hỏng nặng. Nhiều người dân đang ngủ, giật mình thức giấc hoảng sợ bỏ chạy tìm nơi trú ẩn. Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người", ông Dũng nói.

Sáng cùng ngày, huyện Bình Sơn huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, rạng sáng 17/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và bắc trung bộ. Tại huyện đảo Lý Sơn có gió cấp 6, giật cấp 8, tại Dung Quất (huyện Bình Sơn), Trà Câu (thị xã Đức Phổ) có gió giật cấp 6.

Lốc xoáy gây thiệt hại tài sản cho người dân ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Ảnh: A.Đ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 18/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 3-6 km trong mưa, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động mạnh. Trong đất liền nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.