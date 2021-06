441 ca mắc Covid-19 trong ngày 30/6, TP.HCM 249 bệnh nhân

Riêng bản tin tối 30/6, Bộ Y tế công bố thêm 233 bệnh nhân tại 12 tỉnh, thành, cao nhất là TP.HCM. 74 người được công bố khỏi Covid-19.

Theo Bộ Y tế, 233 bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận tại các tỉnh, thành sau:

- Quảng Ngãi: 10 ca bệnh là các trường hợp F1, trong khu vực đã được phong tỏa.

- Đà Nẵng: Một người là F1 của BN15167, đã được cách ly từ trước. Trường hợp còn lại đang điều tra dịch tễ.

- Bà Rịa - Vũng Tàu: 6 trường hợp là F1 của BN16320, đã được cách ly từ trước.

- Bắc Giang: 2 bệnh nhân trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.

- Nghệ An: 4 ca bệnh là F1, đã được cách ly từ trước.

- Đồng Tháp: 5 trường hợp là F1 của BN14437, đã được cách ly từ trước.

- Bắc Ninh: 3 người có liên quan ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm.

- An Giang: 4 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ.

- Đồng Nai: 12 bệnh nhân là F1 của BN15898, đã được cách ly từ trước.

- Bình Dương: 57 trường hợp liên quan công ty tại TP Thủ Dầu Một, đã được cách ly.

- TP.HCM: 82 ca là F1, 12 ca liên quan chợ Sơn Kỳ - quận Tân Phú, 7 ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 6 ca liên quan công ty tại quận Bình Tân, 5 ca liên quan khu công nghiệp Tân Phú Trung - huyện Củ Chi, 5 ca liên quan chợ Bình Điền - quận 8. 7 ca còn lại đang được điều tra dịch tễ.

- Phú Yên: 4 ca bệnh trong khu vực đã được phong tỏa.





Ngoài ra, Việt Nam còn ghi nhận 7 bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

Như vậy, trong ngày 30/6, Bộ Y tế công bố tổng cộng 441 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (249), Bình Dương (81), Phú Yên (27), Bắc Giang (13), Đồng Nai (12), Quảng Ngãi (10), Hưng Yên (9), Nghệ An (8 ), Bắc Ninh (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Đồng Tháp (5), Bình Định (4), An Giang (4), Đà Nẵng (2), Long An (1), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1).

Trong đó, 420 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 15.065 ca ghi nhận trong nước và 1.798 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 13.495. Trong đó, 4.066 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Trong 5 ngày tới, TP.HCM sẽ đẩy nhanh tốc độ và số lượng xét nghiệm giám sát ở cộng đồng. Từ 26/6 đến 30/6, 5 quận, huyện có nhiều ca mắc Covid-19 gồm Tân Phú, Hóc Môn, quận 8, Bình Tân, Bình Chánh đã được lấy mẫu với chỉ tiêu 500.000 mẫu/ngày.

Các quận, huyện còn lại cũng sẽ được phân bổ theo nguy cơ và lấy mẫu giám sát cộng đồng với cùng chỉ tiêu trên từ ngày 1/7.

Ngày 29/6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Ngân hàng Thế giới có những dự án viện trợ không hoàn lại, nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến dịch tiêm chủng, nghiên cứu, phát triển vaccine Covid-19 cũng như công tác phòng, chống dịch.

Ông Long khẳng định Việt Nam là một trong 39 quốc gia có hệ thống quản lý về vaccine đạt chuẩn quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nước ta cũng là một trong 44 quốc gia có thể sản xuất vaccine. Tuy nhiên, hiện tại rất ít khoản đầu tư cho lĩnh vực này.

Bộ trưởng Y tế đề xuất nếu có khoản vay vốn của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển vaccine và sinh phẩm y tế; xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đáp ứng chương trình tiêm chủng mở rộng cũng như đại dịch tương lai nếu có.