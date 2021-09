41 nam, nữ tụ tập tại quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke Hương Lan ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cảnh sát phát hiện 41 người, trong đó có 17 người dương tính với ma túy.

Rạng sáng 12/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên, phối hợp với Công an xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, kiểm tra quán karaoke Hương Lan do ông Lê Xuân Đông (52 tuổi) là chủ.

41 người có mặt tại quán karaoke bị đưa về trụ sở. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 4 phòng hát hoạt động cùng 41 người (21 nam, 20 nữ) đang tụ tập hát hò và đợi vào phòng. Khám xét tại quán, cơ quan chức năng tìm thấy một gói nylon chứa tinh thể màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xanh, kết quả giám định là ma túy dạng ketamine và MDMA.

Công an đã lấy mẫu xét nghiệm ma túy đối với 41 người, trong đó có 17 người cho kết quả dương tính. Qua xác minh, cảnh sát cho biết nhóm người trên cư trú tại nhiều nơi ở tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố lân cận.