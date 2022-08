40 người thoát khỏi casino được hỗ trợ tiền về quê nhà

Năm ngày sau khi về từ Campuchia, 40 người trốn khỏi casino đã được hỗ trợ kinh phí để trở về quê.

Chiều 23/8, 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được cơ quan chức năng tỉnh An Giang và các nhà hảo tâm hỗ trợ để trở về quê. Ngành chức năng đã thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi người 1,5 triệu đồng để làm chi phí đi lại.

Cán bộ công an trao tiền hỗ trợ cho những người đã thoát khỏi casino. Ảnh: M.A.

Trước đó, ngày 18/8, 40 người này đã chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di để vào Việt Nam. Những người này đã được người dân hỗ trợ qua sông, sau sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú.

Họ được chính quyền địa phương hỗ trợ ăn, ở và đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Cơ quan chức năng cũng đã lấy lời khai đối với 40 người này để điều tra những người lừa đưa họ qua biên giới làm việc.

Sau 5 ngày trở về từ Campuchia, những người thoát khỏi sòng bạc đã được trở về địa phương. Ảnh: M.A.

Theo các nạn nhân, do tin vào lời chào mời chào làm việc với mức lương 700- 1.000 USD /tháng, những người này vượt biên trái phép sang Campuchia.

Khi phải làm việc quá thời gian quy định, không được trả lương, bị đối xử thậm tệ, họ bàn cách vượt biên giới về Việt Nam. Ngày 18/8, 42 người đã cố thoát khỏi casino. Hôm đó, một người đã mất tích khi bơi qua sông (đã tìm thấy thi thể) và một người bị bảo vệ sòng bạc giữ lại.

Sau khi lấy lời khai 40 người (35 nam và 5 nữ), Công an tỉnh An Giang đã điều tra làm rõ vai trò những người đưa lao động vượt biên trái phép.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Công an tỉnh An Giang đang điều tra việc tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và mua bán người. Ảnh: CACC.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, từ lời khai của 40 người này, cơ quan chức năng phát hiện có 4 đường dây mua bán người liên quan nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng móc nối với người bên Campuchia để đưa người Việt Nam các casino lao động bất hợp pháp.

Đối với hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, Công an tỉnh An Giang đã xác định đối tượng và khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vào chiều 22/8. Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.

Theo đại tá Nơi, riêng đối với các hành vi mua bán người, nếu xuất hiện tội phạm ở các tỉnh, thành khác, Công an tỉnh An Giang sẽ báo cáo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự để phối hợp và tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng để đưa ra xét xử, đảm bảo các quy định pháp luật.

“Đây là một những vấn đề chúng tôi muốn răn đe tội phạm mua bán người một cách quyết liệt, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà đã phối hợp với nước bạn Campuchia”, đại tá Nơi nói và cho biết đã làm việc cụ thể với giám đốc Công an tỉnh Kandal của Campuchia để thống nhất làm rõ việc mua bán người, .

Ngành chức năng sẽ làm rõ hành vi ép người lao động Việt Nam, buộc lao động làm quá giờ, bán từ casino này sang casino khác, có dấu hiệu tra tấn, gây mất an ninh trật tự, đảm bảo việc bảo hộ công dân Việt Nam.