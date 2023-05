4 ý tưởng thiết kế môi trường làm việc cho nhân viên IT năm 2023

Sáng tạo và thấu hiểu để tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho đội ngũ nhân viên là chìa khoá thành công của các “Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023” (do ITviec công bố).

Định hướng “con người làm trung tâm” kèm phúc lợi sáng tạo, sâu sát nhu cầu nhân sự trở thành chiến lược hiệu quả để các công ty IT tạo dựng sự gắn bó với nhân viên. Dưới đây là 4 ý tưởng thiết kế môi trường làm việc cho nhân viên IT, cùng những chính sách được các “Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023” - do ITviec công bố - áp dụng hiệu quả.

Chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho nhân viên

Các chính sách chăm sóc sức khỏe sẽ giúp nhân viên cân bằng giữa chất lượng công việc và cuộc sống. Theo đó, chính sách tổ chức các câu lạc bộ được nhiều công ty lựa chọn.

Đại diện Công ty Allgrowlabo Co.,Ltd cho biết câu lạc bộ giúp nhân viên duy trì kết nối với tập thể, trong bối cảnh áp dụng chế độ làm việc tại nhà. Nhân viên tự đề xuất và thể hiện khả năng điều hành câu lạc bộ, trong khi công ty sẽ hỗ trợ chi phí.

Allgrowlabo Co.,Ltd - “Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023” do ITviec công bố.

Công ty Scandinavian Software Park xây dựng gói trợ cấp 200 USD /người/năm để nhân viên mua gói tập gym, máy chạy bộ, xe đạp…

Hay Amanotes chăm sóc tinh thần của nhân viên với chương trình “Employee assistance program” - trợ giúp cá nhân. Chương trình có các hoạt động bảo mật như tư vấn riêng 24/24 với bác sĩ tâm lý, trợ giúp tranh chấp pháp lý, talkshow nội bộ cùng chuyên gia tâm lý… Nashtech cũng khởi tạo chương trình tương tự trong đợt dịch với các webinar chăm lo về thân - tâm - trí cho nhân viên.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Với nhân viên IT ở Product, môi trường làm việc tốt giúp họ thấu hiểu bản sắc và giá trị sản phẩm mà bản thân làm ra.

Buymed là công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sức khỏe (health-tech), với phương châm phát triển sản phẩm: "Làm những thứ thị trường chưa từng có". Từ cảm hứng đó, nhân viên không bị giới hạn ở cách làm truyền thống, được khuyến khích phát triển ý tưởng mới.

Buymed - “Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023” do ITviec công bố.

Amanotes xây dựng văn hóa kết nối qua âm nhạc với khẩu hiệu “Everyone can music” (Ai cũng có thể chơi nhạc). Công ty tổ chức các hoạt động như “Amanotes music night”, “AmaSing night”, xây dựng văn phòng có nhạc cụ, phòng thu âm, sân khấu, lớp dạy nhạc miễn phí, tài trợ để nhân viên tự học nhạc, mua nhạc cụ, mua vé hòa nhạc, đăng ký ứng dụng nghe nhạc trực tuyến.

Là thành viên của tập đoàn về nông nghiệp, Excel Technologies truyền cảm hứng để nhân viên sống bền vững. Điển hình, công ty đầu tư trồng nhiều cây xanh trong văn phòng, mua máy pha cà phê để giảm ly nhựa, cử nhân viên “onsite” tại trang trại chăn nuôi…

Kết nối nhân viên bằng hoạt động cộng đồng

Môi trường làm việc tốt không chỉ gói gọn trong phạm vi nội bộ, mà còn thể tạo dựng thông qua hoạt động hướng đến cộng đồng, tạo cơ hội để nhân viên kết nối những người cùng chí hướng.

GeoComply là công ty hoạt động năng nổ, triển khai các dự án cộng đồng như trồng cây “Vì một Việt Nam xanh hơn”, “<Code> Like a girl Vietnam” - hỗ trợ và trao quyền cho lập trình viên nữ...

“Những cơ hội này giúp chúng tôi trở thành một đội”, Happy Nguyen - Tổng giám đốc GeoComply Vietnam - cho biết.

GeoComply - “Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023” do ITviec công bố.

Positive Thinking Company vận động nhân viên hưởng ứng chính sách “carbon zero” và đầu tư vào hoạt động giáo dục toàn cầu, cử nhân viên đến dạy học ở trung tâm hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt…

Xây dựng kênh phản hồi đa dạng

Giữa làn sóng sa thải, đại diện Samsung Electronics HCMC CE Complex cho rằng: “Việc duy trì văn hóa mở và khuyến khích nhân viên chia sẻ khó khăn giúp họ cảm thấy yên tâm, cải thiện chỉ số hạnh phúc, mang lại hiệu quả công việc tối đa”.

Samsung Electronics HCMC CE Complex - “Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023” do ITviec công bố.

Theo đó, môi trường làm việc tốt cần có các kênh phản hồi thích hợp để nhân viên lên tiếng khi cần.

Facilitated Work Hub tổ chức chuỗi “Quarter's Individual Talk”, “Quarter’s Team Talk” - nơi trao đổi thân tình giữa các cá nhân, nhân viên với quản lý. Đại diện công ty chia sẻ onboarding (quá trình giúp nhân viên hòa nhập với vị trí, công việc mới), re-onboarding là giải pháp hiệu quả để nhân viên và công ty thường xuyên chia sẻ mong đợi theo cách gần gũi.

Đội ngũ nhân sự của Facilitated Work Hub.

Công ty Tyme xây dựng hệ thống khảo sát chuyên nghiệp gồm Engagement survey (mức độ gắn kết của nhân viên), Employee net promoter score (mức độ nhân viên sẵn sàng giới thiệu công ty cho người khác) và Focus group (nhóm tập trung).

Theo đại diện Tyme, các nhận xét qua hệ thống nội bộ và nền tảng tuyển dụng, đánh giá như ITviec.com không chỉ là nguồn tham khảo hữu ích cho chiến lược quảng bá thương hiệu - nhà tuyển dụng, mà còn tạo nền tảng để xây dựng chương trình gắn kết, truyền thông nội bộ.