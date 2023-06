4 ý tưởng để 'thay áo' cho phòng khách

Lựa chọn tone màu phù hợp, trang trí bức tường trống bằng tranh nghệ thuật hoặc trưng bày vài món đồ lạ mắt là ý tưởng bạn có thể tham khảo để “thay áo” mới cho phòng khách.

Phòng khách được xem như bộ mặt của ngôi nhà. Cách bài trí, sắp xếp nội thất trong không gian này thể hiện rõ nét gu thẩm mỹ của gia chủ, giúp định hình phong cách trang trí của cả căn hộ.

Để không lạc lối giữa vô vàn ý tưởng khi bày trí lại khu vực này, bạn có thể tham khảo 4 giải pháp mà Lifestyle gợi ý.

Lựa chọn bảng màu phù hợp

Màu sắc phần nào nói lên "mood and tone" (cảm giác) mà chủ nhân ngôi nhà muốn tạo nên cho không gian sống của mình. Vì vậy, khi muốn nâng cấp phòng khách hay không gian sống, bạn nên sử dụng bánh xe màu và những quy tắc như 60-30-10 thay vì phối màu sắc theo cảm tính, tránh rối mắt, mất cân đối.

Đầu tiên, chủ nhà cần xác định màu chủ đạo phù hợp diện tích, thiết kế và phong cách của bản thân. Ví dụ, với diện tích phòng khách nhỏ, bạn nên ưu tiên sử dụng màu sáng như kem, xám nhạt để tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn. Gam màu này giúp làm nổi bật các món nội thất, dễ kết hợp và khó lỗi mốt.

Màu sắc sáng tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái. Ảnh: Peng Chen, Michelle Becker.

Về nội thất, vật dụng phòng khách không nhất thiết phải đồng bộ, tuy nhiên cần hài hòa. Bạn nên chọn những màu bổ trợ hoặc tương phản cho đồ nội thất để tạo nên hiệu ứng thị giác cần thiết.

Trang trí tường

Khi lên kế hoạch trang trí những bức tường trống trong nhà, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc dùng giấy dán tường hoặc sơn một màu thật khác biệt. Tuy nhiên, bạn có thể thử nhiều cách khác để khiến khoảng trống trông thú vị hơn, chẳng hạn một chiếc TV gắn tường thiết kế đẹp mắt. Thiết bị này được sử dụng hàng ngày cho các hoạt động giải trí, cập nhật tin tức nhưng cũng là vật trang trí không độc đáo cho thấy gu thẩm mỹ nếu chủ nhân căn nhà biết cách lựa chọn.

Chiếc TV có thể là món đồ trang trí không thể thiếu cho bức tường. Ảnh: Jordan Ferneys.

Một chiếc TV màn hình đen đơn thuần dễ trở nên lạc quẻ, làm mất đi tính nghệ thuật mà bạn cất công bài trí. Lúc này, bạn có thể cân nhắc TV có tích hợp tính năng Art Mode - hiển thị tranh/ảnh khi không sử dụng như TV The Frame của Samsung, khiến không gian sống thêm sắc màu.

Thiết bị sở hữu công nghệ màn hình QLED với độ phủ màu 100% sRGB và độ phân giải 4K giúp dù là tác phẩm nghệ thuật hay bức ảnh gia đình cũng được thể hiện chân thực và sống động nhất. Với cảm biến chuyển động Motion Sensor, TV The Frame còn nhận diện được sự xuất hiện của bạn để hiển thị tác phẩm nghệ thuật và tự động tắt để tiết kiệm năng lượng khi bạn rời đi.

Tạo điểm nhấn bằng thảm

Sàn nhà là phần thường ít được mọi người chú ý, đầu tư khi decor không gian sống. Tuy nhiên, với một chiếc thảm phù hợp đặt dưới bộ sofa, phòng khách của bạn có thể được nâng tầm. Thảm trải sàn còn mang đến cảm giác êm ái, thoải mái cũng như hạn chế bụi bẩn cho phòng khách.

Một tấm thảm tiệp màu hoặc có sắc độ tương phản là điểm nhấn thú vị cho phòng khách.

Để sở hữu tấm thảm trải sàn chất lượng, đẹp mắt, mang cá tính riêng, bạn phải chi số tiền không nhỏ. Vì vậy, chủ nhân căn nhà cần cân nhắc kích thước, màu sắc và vị trí cho món nội thất này. Bạn có thể tìm kiếm ý tưởng, các thiết kế thảm phù hợp, tạo cảm giác dễ chịu từ Internet hoặc tạp chí về nhà ở, kiến trúc.

Chất liệu của thảm cũng khá đa dạng, bạn có thể cân nhắc lựa chọn polyester, len, sợi tổng hợp, nylon… dựa trên phong cách và ngân sách.

Hoàn thiện bằng tác phẩm nghệ thuật

Các tác phẩm nghệ thuật và phụ kiện là những chi tiết “nhỏ nhưng có võ” tạo điểm nhấn cho phòng khách. Trong đó, tranh, ảnh được xem là điểm nhấn đầy màu sắc, thể hiện rõ ràng gu thẩm mỹ cũng như cá tính của chủ nhân căn hộ.

Với một chiếc TV tích hợp kho tranh như The Frame, bạn có thể kết hợp nhu cầu giải trí chất lượng cao với yếu tố thẩm mỹ. Hơn cả một chiếc TV QLED, khung tranh “biết nói” của Samsung chinh phục người dùng khi tắt đi là trở thành tranh nghệ thuật độc đáo.

TV The Frame của Samsung biến phòng khách của người dùng thành viện bảo tàng thu nhỏ.

Được thiết kế như một khung tranh với những lựa chọn màu sắc khung viền như: Trắng, vân gỗ, nâu, đỏ gạch, TV The Frame giúp người dùng có thêm lựa chọn để khẳng định bản sắc ngay tại phòng khách nhà mình.

Hơn thế, với kho tác phẩm đến hơn 2.100 kiệt tác nghệ thuật cùng 39 tác phẩm xoay dọc của họa sĩ khắp thế giới, TV The Frame của Samsung trở thành bảo tàng thu nhỏ, có thể ẩn mình hoàn hảo trong không gian phòng khách và trở thành một phần trong không gian nghệ thuật do bạn tạo nên. Nhờ tiếp tục kế thừa tấm nền chống phản sáng của phiên bản tiền nhiệm, TV The Frame 2023 giúp trải nghiệm xem tranh chân thực hơn nhờ giảm thiểu sự phản xạ ánh sáng vào màn hình TV khi trưng bày ở không gian có nguồn sáng phức tạp.

The Frame giúp người dùng yêu nghệ thuật dễ dàng tiếp cận bản sao số có bản quyền của các kiệt tác nghệ thuật ngay trong nhà mình.

Bạn có thể ngắm nhìn kiệt tác hội họa như The Starry Night của Vincent van Gogh, Mona Lisa của Leonardo da Vinci, The Kiss của Gustav Klimt... ngay tại phòng khách mà không cần đi thật xa đến những viện bảo tàng lớn. Đây là lựa chọn không thể bỏ qua cho người dùng có gu, yêu nghệ thuật và chú trọng yếu tố thẩm mỹ cho không gian sống.