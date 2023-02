4 vụ tai nạn làm 19 người tử vong ở Quảng Nam hầu hết lỗi 'do tài xế'

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay với 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, qua điều tra có nguyên nhân là ý thức người tham gia giao thông.

Ngày 27/2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp về tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đánh giá nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục.

Cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh đạo Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông); đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan (Vụ Kết cấu hạ tầng, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Ông Phan Đức Tiễn, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, cho biết trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn Quảng Nam có 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách Phương Trang và xe tải khiến 3 người tử vong. Ảnh: T.Đ.

Trong số 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 3 vụ do các phương tiện từ địa phương khác đi ngang qua địa phận tỉnh thì xảy ra tai nạn, để lại hậu quả khi 16 người chết, 24 người bị thương.

Phương tiện gây ra tai nạn giao thông 3 vụ là do ôtô (2 ôtô khách, một ôtô tải), một vụ do môtô. Ba vụ xảy ra vào ban đêm, một vụ vào buổi sáng.

Ông Tiễn đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp thống kê tai nạn giao thông. Vì thực tế cho thấy 3 trong số 4 vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua là do phương tiện từ các địa phương khác đến và gặp nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bộ Giao thông Vận tải cần xem xét, mở rộng các đoạn quốc lộ 1 hiện chưa có làn xe thô sơ, các đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe để đảm bảo an toàn giao thông, đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó là việc đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường quốc lộ 1 tại các vị trí trước trường học, vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt.

Đại diện tỉnh Quảng Nam đề nghị nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để tăng cường an toàn giao thông tại nút giao giữa quốc lộ 1 cũ và tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà cử tri đã kiến nghị.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cần nâng cấp phần mềm Hệ thống thiết bị giám sát hành trình vì hiện nay việc cập nhật, tổng hợp trên phần mềm có độ trễ nhất định.

Ông Khuất Việt Hùng cho rằng cần xem xét trách nhiệm từng vụ việc để xử lý trách nhiệm đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Đức.

Thượng tá Hồ Song Ân, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay với 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, qua điều tra có nguyên nhân là ý thức người tham gia giao thông. Cụ thể vụ tai nạn tại huyện Quế Sơn làm 3 người chết, lái xe có sử dụng rượu bia. Vụ tai nạn ở huyện Núi Thành làm 10 người chết do lái xe vào đường cấm, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ, chở quá số người.

Thượng tá Ân cho hay ngoài những nguyên nhân trên, Quảng Nam là trung lộ của cả nước, tất cả phương tiện hành khách đến địa phương đều rơi vào giờ khuya. Trong đó, 2 vụ tai nạn ở huyện Núi Thành đều rơi vào khung 1h-4h sáng.

"Cơ quan điều tra nhận định thời tiết địa phương thường xuyên có mưa, đường sá trơn trượt và sương mù. Vụ việc ở huyện Núi Thành khiến 10 người tử vong thời điểm tai nạn trời tối, sương mù, đèn báo hiệu vàng", thượng tá Ân nói.

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, để giảm thiểu tai nạn, cần mở thêm làn đường thô sơ cho 39 km quốc lộ 1 còn thiếu qua địa bàn. Mở đường tránh quốc lộ 1 qua thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên khi đây là địa bàn có mật độ giao thông lớn, thiếu đường xe thô sơ, nhiều phương tiện giao thoa đi lại, có nguy cơ tai nạn.

Tại cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đề nghị liên quan đến vụ tai nạn xe khách và xe đầu kéo ở huyện Núi Thành cần xem xét công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách, việc cấp giấy phép và xem xét trách nhiệm đối với đơn vị kinh doanh vận tải.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng khi bàn về trách nhiệm với những vụ việc vừa rồi, cần xem xét trách nhiệm từng vụ việc. Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm Sở GTVT, nơi cấp giấy phép và đơn vị giao thông vận tải. Đề nghị Sở GTVT Quảng Nam làm kỹ các đơn vị giao thông vận tải.