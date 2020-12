4 trải nghiệm du lịch mạo hiểm ở Việt Nam

Những hoạt động mạo hiểm thường đi kèm mức giá khá đắt đỏ. Đổi lại, cảnh quan tuyệt sắc và trải nghiệm hiếm có sẽ là điều du khách khó thể nào quên.

Dịp cuối năm, nhiều du khách bắt đầu bận rộn cho những lịch trình du lịch. Nếu muốn "đổi gió" với du lịch cảm giác mạnh, đây sẽ là 4 lựa chọn cho bạn.

Bay dù lượn

Mức giá: 1-2 triệu đồng/người

Điểm chơi: Mù Cang Chải (Yên Bái), Lang Biang (Lâm Đồng), bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), núi Bái Nhạ (Hòa Bình)...

Bay dù lượn đem đến trải nghiệm "như phim" cho du khách. Ảnh: Hanoi Paragliding.

Tổng quan:

Thông thường, các khách sẽ bay đôi với hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn. Với những người đã có chứng chỉ, họ có thể bay một mình. Để đạt được chứng chỉ này, bạn sẽ cần tham gia khóa học khoảng 10 buổi với học phí 4-7 triệu đồng.

Các điểm được chọn để bay dù lượn chủ yếu là vùng đồi núi hoặc biển. Điều này đem đến cảm giác tuyệt vời cho người chơi khi bay lượn và thưởng ngoạn phong cảnh.

Khi bay, người chơi lưu ý tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên để tránh tai nạn đáng tiếc. Ở một số bãi biển, du khách cũng có thể trải nghiệm cảm giác bay dù. Tuy nhiên, đây là kiểu dù bay theo cano kéo, không thử thách bằng bay dù lượn.

Thám hiểm Sơn Đoòng

Mức giá: 3.000 USD /người

Điểm chơi: Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình)

Khám phá hang Sơn Đoòng là trải nghiệm khiến nhiều người mơ ước. Ảnh: CNN.

Tổng quan:

Để được thám hiểm hang động lớn nhất thế giới, du khách sẽ phải đăng ký từ trước và chờ đợi được phê duyệt. Hiện nay, lượng khách nước ngoài đã giảm do dịch Covid-19 nên khách Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn.

Đây là hành trình thám hiểm với mức độ khó cao nhất. Do đó, du khách cần đảm bảo sức khỏe và khả năng chịu đựng. Bạn sẽ phải vượt qua ít nhất khoảng 17 km đường rừng núi, leo dốc, băng sông... Đổi lại, những người tham gia sẽ có cơ hội ngắm nhìn tuyệt tác thạch nhũ kỳ vĩ, sông ngầm, hố sụt và cả khu rừng trong lòng hang...

Đu Zipline

Mức giá: Khoảng 250.000 đồng/người

Điểm chơi: Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Hòa Phú Thành (Đà Nẵng)

Đu zipline là trải nghiệm đáng thử ở Đà Lạt. Ảnh: Divui.

Tổng quan:

Nhiều điểm ở Việt Nam bắt đầu khai thác loại hình mạo hiểm này. Ở mỗi điểm, du khách sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Ví dụ, ở khu du lịch thác Datanla (Đà Lạt), du khách sẽ được "bay" qua cánh rừng thông.

Ở khu Phong Nha Kẻ Bàng, người tham gia lại trải nghiệm ngắm núi sông hữu tình. Đến khu du lịch rừng quốc gia Madagui (Đà Lạt), bạn sẽ có cảm giác đứng tim khi vượt qua hồ cá sấu...

Cách chơi zipline tương đối đơn giản. Du khách sẽ được hướng dẫn kỹ và đu thử ở độ cao thấp trước khi đến với các chặng chính. Cảm giác đu tốc độ cao, lơ lửng trên không khiến nhiều du khách mê mẩn trò chơi mạo hiểm này.

Lặn biển bằng bình dưỡng khí

Mức giá: Khoảng 960.000 đồng/người

Điểm chơi: Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa)...

Du khách sẽ được ngắm thế giới dưới nước huyền ảo ở Phú Quốc. Ảnh: Phú Quốc Xanh.

Tổng quan:

So với lặn bằng ống thở, việc lặn bằng bình dưỡng khí đem đến trải nghiệm chân thật và mạo hiểm hơn. Bạn có thể tự do bơi lội dưới nước và ngắm nhìn những rạn san hô, đàn cá đủ màu sắc. Đơn vị bán tour luôn bố trí người hướng dẫn đi kèm để đảm bảo an toàn cho du khách.

Nếu không có chứng chỉ lặn chuyên nghiệp, du khách chỉ được phép lặn trong 30 phút ở độ sâu khoảng 5 m so với mực nước biển. Các tour này thường ghép luôn với tour lặn bằng ống thở. Do đó, dù giá đắt hơn, bạn lại có thể trải nghiệm cả 2 kiểu lặn cùng một lần.