4 tiểu bang là quê hương của nhiều tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump nhậm chức năm 2016 và trở thành tổng thống Mỹ thứ 5 đến từ New York. Vào năm 1836, tổng thống thứ 8 Martin Van Buren là người gốc New York đầu tiên chính thức nắm giữ chính quyền Mỹ. Tổng thống thứ 32 Franklin D. Roosevelt cũng là "người con" đến từ tiểu bang sầm uất bậc nhất Mỹ này. Ông là vị tổng thống có thời gian đảm nhiệm chức vụ dài nhất lịch sử với hơn 12 năm và cũng là tổng thống duy nhất phục vụ đất nước hơn 2 nhiệm kỳ. 2 vị tổng thống còn lại sinh ra ở New York là Millard Fillmore và Theodore Roosevelt. Ảnh: NYCgo.