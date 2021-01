4 tiệm đồ ăn online cho người bận rộn

Các địa chỉ dưới đây là gợi ý cho tín đồ ấm thực thích ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất nhưng không có quá nhiều thời gian vào bếp nấu nướng.

Lịch trình công việc dày đặc dịp cuối năm khiến nhiều người không kịp chuẩn bị những phần ăn bắt mắt, đủ chất. Vì thế, các cửa hàng bán đồ ăn online với menu đa dạng là giải pháp tiện lợi đáp ứng nhu cầu thực khách. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, bạn có thể đem đồ Âu, tráng miệng, món ăn chay, eat clean... đến tận nơi và thưởng thức.

Mẹ Quê

Bạn có thể tìm thấy nhiều đặc sản quen thuộc tại các vùng quê như crepe sầu riêng, đường thốt nốt, chả cá Nha Trang... Bánh tét ngũ sắc, bánh ú Bá Trạng, bánh chưng nếp Bắc là một số món được ưa thích trong thực đơn ngày Tết của quán.

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1

Giờ mở cửa: 8h30-22h

Giá: 35.000-550.000 đồng

Điểm: 7,3/10

Bạn có thể tìm thấy đủ món ngon từ mặn đến ngọt tại đây. Ảnh: Mequeshop, anotherfoodaddict.

Đánh giá:

Foodee_devikp3w: "Đợt Tết mình có mua gà rút xương ăn khá ngon. Bánh tét gói đẹp mắt, dẻo, nhân vừa miệng".

Maris96 pham: "Shop có món ngon 3 miền rất tiện mua làm quà, mình thích nhất bánh tét ở đây, ngon từ nếp đến nhân. Nhân viên dễ thương, tư vấn nhiệt tình".

Trường Ngọc: "Nói chung đóng gói chưa hoàn hảo nhưng chất lượng ok".

Eat More Salad

Chuyên về salad, quán chinh phục thực khách bởi các món rau trộn tươi kèm đồ ăn giàu protein như cá ngừ, thịt gà, bò, tôm... Ngoài ra, quán còn có cơm gạo lứt, hạt dinh dưỡng, bánh ăn kiêng và nhiều loại sinh tố.

Địa chỉ: Hoàng Dư Khương, quận 10

Giờ mở cửa: 8-16h

Giá: 35.000-89.000 đồng

Điểm: 7/10

Dịch vụ đặt món theo tuần giúp bạn lựa chọn và thay đổi các bữa ăn hàng ngày của mình. Ảnh: Eat More Salad.

Đánh giá:

Nga Trần: "Salad bò sốt chanh dây ngon nhưng hơi chua. Khẩu phần cũng khá nhiều. Đồ hơi lạnh. Nếu đặt đồ ăn về nhà, bạn nên ghi chú không lấy dụng cụ ăn bằng nhựa để bảo vệ môi trường".

Uyên Belle: "Mình ăn ở đây được 3 tuần. So với các chỗ khác thì đồ quán nấu trong ngày khá chất lượng, giao tới vẫn còn nóng hổi, sạch sẽ. Món ăn thay đổi đa dạng theo ngày. Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng nhiệt tình, giải quyết vấn đề nhanh. Bạn nên order theo tuần sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với mua lẻ. Ăn theo tuần tầm 54.000-59.000 đồng/bữa. Một phần khá nhiều rau. Các món thịt, cá cũng tươi ngon và hợp khẩu vị mình. Điều mình thích nhất là shop ghi chú món ăn của khách kĩ hơn so với các tiệm khác".

Bếp Chay Phạm Hồng Phước

Địa chỉ: Trường Sa, quận Bình Thạnh

Giờ mở cửa: 6-21h

Giá: 5.000-90.000 đồng

Điểm: 7/10

Bếp phục vụ các món chay hấp dẫn không kém đồ mặn như cơm tấm sườn bì chả, bánh bao, bánh giò, mì xào giòn, bún thịt nướng... Ảnh: Vegwithtracie, candykun107.

Đánh giá:

My Trần: "Lần đầu ăn ở đây thấy khá ngon. Nhưng sau vài lần order, chất lượng món có vẻ đi xuống. Hy vọng quán chú ý vấn đề vệ sinh thực phẩm. Mình rất thích menu và cách chế biến của quán".

Nhiễu Sự: "Món nào nêm nếm cũng vừa vặn, thơm ngon và không nhiều dầu, vị thanh. Mình đặc biệt thích cơm tấm, bò kho và bánh giò. Điểm trừ là quán dùng hộp xốp, muỗng nhựa cho khách mua mang về".

Hanuri

Địa chỉ:

- Sư Vạn Hạnh, quận 10

- Nguyễn Đình Chiểu, quận 3

- Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh

- Điện Biên Phủ, quận 3

Giờ mở cửa: 9h30-20h30

Giá: 50.000-110.000 đồng

Quán thu hút tín đồ ẩm thực Hàn Quốc với đồ ăn giá "hạt dẻ". Ảnh: Jaceyyyy, myanhnguyenthi, thoahaman.97, utcunggg.

Đánh giá:

Linhthu4700: "Mình ấn tượng với cách đóng gói của quán. Đũa, muỗng, khăn giấy bỏ riêng vào túi nhỏ khá xinh, vỏ hộp đựng đồ ăn dày chứ không mỏng như nhiều quán khác. Quán có kim chi, canh ăn kèm. Cơm bò bulgogi dẻo, thơm, nhiều thịt, vị vừa ăn. Lẩu sundubu cay nồng, hợp ăn trời se lạnh, dùng kèm với cơm tím, đậu hủ, nấm kim châm, nghêu, hành tây, trứng, ớt.. Phần kim chi đi kèm ăn bình thường, canh nhạt, dùng chung với món cay cân bằng vị giác".

Ngọc Trần: "Đồ ăn khá ngon, giá phải chăng. Tok, mì, cơm ở đây đa số là rau, ít thịt. Đồ ăn cay và khá nhiều cho một phần".