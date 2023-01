4 thói quen vệ sinh hàng ngày có thể khiến bạn bị ốm

Ngoài chế độ chăm sóc bản thân tốt hàng ngày, bạn cần lưu ý đến các thói quen vệ sinh không tốt, điều này có thể khiến bạn bị bệnh.

Rửa mặt quá nhiều là một trong 4 thói quen vệ sinh không tốt. Ảnh: Shutterstock.

Lối sống hàng ngày của bạn đầy ắp những công việc liên quan đến sự sạch sẽ, từ việc chải chuốt cá nhân như đánh răng, tắm vòi sen, rửa tay, mặt đến các công việc nhà như giặt giũ, rửa bát đĩa. Tuy nhiên, nếu không vệ sinh đúng cách khi thực hiện chúng, nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, theo Eat This Not That.

Mike Bohl, chuyên gia dinh dưỡng và thành viên Hội đồng chuyên gia y tế của Eat This Not That , chia sẻ 4 thói quen vệ sinh xấu đang khiến bạn bị bệnh.

Tiến sĩ Bohl giải thích các bệnh truyền nhiễm do các sinh vật cực nhỏ như vi khuẩn hoặc virus gây ra. Cách tốt nhất để loại bỏ chúng là làm sạch cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể tránh được một số sinh vật lớn hơn như nấm và rận nếu có thói quen vệ sinh đúng cách.

Không rửa tay

Bạn đừng nghĩ rằng việc giữ tay sạch sẽ không quan trọng. Theo tiến sĩ Bohl, một trong những cách dễ nhất khiến bạn đổ bệnh mà ít nhận ra là không rửa tay. Vi trùng không nhất thiết gây rủi ro cho chính tay bạn mà là bất cứ thứ gì tay bạn chạm vào nếu không rửa sạch.

Nếu chưa rửa tay mà chạm vào mặt, bạn có thể đang đưa vi trùng gây bệnh vào cơ thể mình. Ảnh: Shutterstock.

Tiến sĩ Bohl cho biết da hoạt động như một rào cản tương đối tốt chống lại các vật lây nhiễm, nhưng vi trùng có thể xâm nhập vào cơ thể dễ dàng hơn nhiều qua màng nhầy, chẳng hạn bên trong mũi, miệng và mí mắt.

Vì vậy, nếu chưa rửa tay mà chạm vào mặt, bạn có thể đang đưa vi trùng gây bệnh vào cơ thể mình. Vi trùng cũng có thể dễ dàng chuyển sang bất kỳ loại thực phẩm nào bạn tiêu thụ, điều này khiến bạn có nguy cơ mắc rối loạn tiêu hóa.

Không làm sạch mọi bộ phận trên cơ thể khi tắm

Làm sạch từng bộ phận trên cơ thể của bạn khi tắm vòi sen hoặc tắm bồn rất quan trọng để tránh bệnh tật.

"Điều này bao gồm làm sạch vùng nách, dưới ngực, quanh háng, ở nếp gấp mông và bất kỳ nơi nào khác mà bạn có nếp gấp trên da", tiến sĩ Bohl cho biết.

Các nếp gấp trên da có thể phổ biến hơn ở những người bị béo phì, điều này tạo điều kiện cho vi trùng phát triển mạnh. Nếu bạn không làm sạch mọi bộ phận trên cơ thể khi tắm, hàng rào bảo vệ da có thể bị tổn hại và nhiễm trùng.

Vệ sinh cơ thể để tránh sự lây nhiễm vi khuẩn mới là điều quan trọng khi bạn tắm. Ảnh: Times Now.

Không dùng chỉ nha khoa

Đánh răng rất quan trọng và rất có thể mỗi khi làm sạch răng, nhân viên vệ sinh răng miệng hoặc nha sĩ sẽ nhắc bạn dùng chỉ nha khoa. Đây thực sự là một bước cần thiết để vệ sinh răng miệng tốt và bạn không nên thể bỏ qua.

Tiến sĩ Bohl cảnh báo khi đánh răng, bạn không thể đánh hết những mảng bám nằm giữa các kẽ răng mà bàn chải không thể chạm tới, điều này có thể dẫn đến sâu răng và các vấn đề sức khỏe răng miệng khác.

Rửa mặt quá nhiều

Bạn có thể làm sạch da mặt mỗi ngày để loại bỏ dầu, lớp trang điểm và bụi bẩn, nhưng đừng lạm dụng nó. Rửa mặt nhiều hơn hai hoặc ba lần mỗi ngày có thể gây ra các biến chứng cho da.

"Nếu rửa mặt bằng sữa rửa mặt quá nhiều lần trong ngày, bạn có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên của da. Trong một số trường hợp nếu rửa mặt không sạch, mụn trứng cá của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn", tiến sĩ Bohl cảnh báo.