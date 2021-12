4 sàn thương mại điện tử nổi bật năm 2021

Lazada, Tiki, Chợ Tốt và Shopee là ứng viên sàn TMĐT tốt nhất năm trong khuôn khổ của giải thưởng Best Choice Award. Mỗi sàn có thế mạnh và ưu điểm riêng để thu hút người dùng.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing News tổ chức nhằm tìm ra những sản phẩm công nghệ và sàn TMĐT được yêu thích, do người dùng bình chọn. Bên cạnh đó, giải thưởng còn góp phần đưa ra những gợi ý uy tín, giúp người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm phù hợp, chất lượng.

2021 được ví như năm bùng nổ của mua sắm và thanh toán trực tuyến. Báo cáo e-Conomy SEA 2021 của Google, Temasek và Bain & Company tiết lộ thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt 13 tỷ USD trong năm nay. Dịch Covid-19 là đòn bẩy thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam tăng trưởng mạnh. Nhiều sàn bán hàng trực tuyến ghi nhận sức mua cùng lượng khách hàng tăng đột biến.

Trong một năm phát triển của mua sắm trực tuyến, người dùng Việt đã tăng cường trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cùng tiện ích, ưu đãi từ sàn TMĐT. Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, các sàn TMĐT còn có nhiều sáng kiến giúp tối ưu trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Lazada

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2012, Lazada là một trong những sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam, với kinh nghiệm thị trường và thị phần đáng nể. Năm 2021 và các đợt bùng phát Covid-19 như “lửa thử vàng”, để sàn TMĐT này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu người dùng ngay khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn mạnh mà còn thực hiện thực hiện nhiều sáng kiến để cải thiện trải nghiệm người dùng. Lazada cũng chiếm lợi thế với LazMall - hệ thống gian hàng chính hãng, vừa cung cấp sản phẩm uy tín đến người dùng, vừa mang đến thị trường lớn cho nhà bán hàng.

Thời gian qua, Lazada nỗ lực mở rộng kết nối với nhiều nhà bán hàng uy tín trong nước và quốc tế. Tính đến nay, đã có hơn 32.000 thương hiệu tham gia LazMall tại 6 thị trường Đông Nam Á. Trong đó, tại Việt Nam, con số này là khoảng 4.000 thương hiệu, trải rộng khắp các ngành hàng. LazMall tạo nên hệ sinh thái hàng hóa đa dạng tại Lazada, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy và sở hữu sản phẩm chính hãng với vài thao tác lướt và click. Lazada cũng tạo nên trải nghiệm mua sắm thuận tiện, đơn giản để thích nghi với thói quen tiêu dùng mới trong bối cảnh mới.

Lazada mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến mới mẻ, thú vị cho người dùng.

Không những vậy, nhờ lợi thế chủ động nguồn lực khi sở hữu bộ phận giao nhận riêng - Lazada Logistics - sàn TMĐT này có thể tự vận chuyển hơn 80% đơn hàng. Thay vì tập trung dồn hàng hóa vào một trung tâm phân loại duy nhất, sàn này cũng đã thành lập 5 thêm trung tâm phân loại vệ tinh tại các quận Tân Phú, quận 4, thành phố Thủ Đức và huyện Hóc Môn để chia nhỏ lưu lượng hàng hóa, giúp hoạt động vận hành nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, nỗ lực nâng cao trải nghiệm mua sắm bằng sáng kiến shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) từ sàn đã được người dùng tích cực hưởng ứng. Với hoạt động livestream hàng ngày trên kênh LazLive, game tương tác LazGame & LazCoin và chương trình đại nhạc hội SuperShow phối hợp với các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nước và quốc tế…, Lazada mang đến trải nghiệm mua sắm khác biệt cho người dùng.

Tiki

Không sở hữu thị phần lớn như Lazada hay Shopee, Tiki lọt vào danh sách những sàn TMĐT nổi bật năm 2021 nhờ khả năng ứng biến tốt trong giai đoạn đại dịch cùng nhiều sáng kiến trong công tác vận tải, hậu cần, tối ưu hóa lợi nhuận cho người bán và trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng. Ngoài ra, sàn TMĐT này cũng có lượng khách hàng trung thành đông đảo nhờ lợi thế hình ảnh trẻ trung, giao diện đơn giản và các mặt hàng phong phú. Bên cạnh đó, sách là mặt hàng thế mạnh giúp Tiki luôn nằm trong danh sách sàn TMĐT của người dùng Việt.

Trong đợt sale siêu 11/11 vừa diễn ra, Tiki ghi nhận doanh số bán hàng tăng gấp 9 lần, lượng khách hàng mua sắm tăng gấp 2 lần so với ngày thường cùng nhiều con số tích cực khác. Chỉ tính riêng trong lễ hội sale gần nhất, Tiki đã bán 9.000 điện thoại di động, trong đó khoảng 500 iPhone, hơn 6.000 sản phẩm bia và 2.000 chiếc xe máy - những con số ấn tượng cho thấy mức độ chịu chi từ nhóm khách hàng trung thành của Tiki.

Tiki sở hữu hệ thống kho vận riêng và lượng khách hàng trung thành lớn.

Song song đó, nền tảng chuỗi cung ứng tích hợp TikiNow Smart Logistics cũng là một lợi thế giúp Tiki chủ động trong khâu vận chuyển, hạn chế phụ thuộc các đơn vị ngoài. Đơn vị hiện có 7 kho và 15 trạm trung chuyển hàng hóa trên cả nước, độ phủ khắp 63 tỉnh thành, cho phép hàng hóa xuất kho sau 30 phút xác nhận đơn.

Tổng diện tích kho trên cả nước của Tiki là 70.000 m2 với khả năng hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7. Hiện nay, hơn 9 triệu sản phẩm đang được các nhà bán hàng Tiki lưu kho và trên 200.000 bưu kiện được vận chuyển mỗi ngày trên toàn quốc. Nhờ lợi thế này, Tiki dễ dàng triển khai mô hình TikiNow - Giao nhanh trong 2 giờ - giúp khách hàng nhanh chóng nhận được hàng hóa, nhất là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả.

Chợ Tốt

Khác biệt với các đối thủ, Chợ Tốt có nhiều loại hàng hóa đặc biệt mà những sàn TMĐT khác không phục vụ. Tại đây, người dùng có thể tìm nhà trọ, tìm việc làm thêm hay thuê xe máy, ôtô du lịch. Cao cấp hơn, Chợ Tốt còn cung cấp các gian hàng bán bất động sản cho người dùng có nhu cầu mua nhà, mua căn hộ hoặc tìm mua thú cưng.

Nhờ kết nối hiệu quả người mua và người bán, Chợ Tốt đã góp phần đẩy mạnh việc cho thuê và tái sử dụng hàng hóa, hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Năm 2020, có hơn 3,5 triệu giao dịch thành công trên Chợ Tốt.

Chợ Tốt có mô hình mua bán với những hàng hóa đặc biệt.

Bên cạnh đó, khi định vị bản thân là “chợ”, Chợ Tốt đã mang đến một khái niệm mua sắm đồ bình dân, gắn liền với cuộc sống trong thời đại trực tuyến khác biệt. Sự mới mẻ này còn mang ý nghĩa bảo vệ môi trường khi người dùng mua bán các sản phẩm tái sử dụng, tạo ra nhiều giá trị nhân văn và hướng đến thông điệp phát triển bền vững.

Shopee

Tuy “sinh sau đẻ muộn”, Shopee nhận được sự đầu tư lớn từ công ty mẹ SEA, nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những sàn TMĐT có nhiều khách hàng truy cập nhất sau 7 năm hoạt động.

Shopee chiếm ưu thế bởi lượng người dùng lớn. Theo dữ liệu từ iPrice, sàn này chiếm đến 57% tổng lượt truy cập website trên tất cả sàn thương mại điện tử đa ngành. Riêng trong quý III, Shopee ghi nhận 77,8 triệu lượt truy cập/tháng.

Kết thúc dịp sale 11/11 vừa qua, Shopee đã bán ra hơn 2 tỷ sản phẩm, đồng thời số người dùng truy cập vào nền tảng tăng gấp 5,5 lần so với ngày thường. Nhiều nhà bán hàng địa phương cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong mua lễ hội mua sắm năm nay.

Shopee nỗ lực kết nối nông sản Việt với mạng lưới người dùng lớn.

Ngoài ra, sàn TMĐT này còn có giao diện thân thiện dễ sử dụng, tốc độ tải trang nhanh, bộ lọc tìm kiếm thông minh và phù hợp với thị hiếu của đông đảo người trẻ Việt Nam. Những mẫu hàng hóa trên sàn đa dạng về mẫu mã, hình dáng, lựa chọn giá cả phù hợp với người dùng bình dân.

