4 resort có bể bơi nước nóng quanh Hà Nội

An Lạc Eco Farm & Hot Springs: An Lạc Resort có khuôn viên lưng tựa núi, mặt hướng sông, không gian đầy hoa lá với diện tích lên tới 13.000 m2. Hệ thống phòng ốc được xây dựng theo kiểu phong cách của người dân tộc Mường mộc mạc mà gần gũi, hài hòa với thiết kế của các công trình vui chơi giải trí hiện đại. Ảnh: An Lạc Eco Farm & Hot Springs.