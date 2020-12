4 quán chất lượng cho hội mê món bò tại TP.HCM

Sự kết hợp giữa thịt cùng nhiều loại nước sốt, gia vị và các cách chế biến như steak, lẩu, nướng, tạo nên món bò đa dạng hút thực khách.

Ẩm thực TP.HCM gây ấn tượng thực khách bởi loạt món phong phú từ nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau. Bên cạnh món steak chuẩn Âu hay bánh mì bò nướng bơ Campuchia, bạn có thể thưởng thức hương vị thuần Việt với bò né, lẩu nhúng sốt...

Iron Steak

Quán nổi tiếng với các món steak bò, đặc biệt là kiểu "takeaway" 2 tầng bắt mắt, tiện lợi gây sốt với tín đồ ẩm thực Sài thành. Tùy sức ăn, bạn có thể chọn phần size M hoặc L, kèm thịt bò miếng vuông là rau củ luộc như bông cải, đậu que cùng khoai tây chiên. Sốt tiêu hoặc chanh sẽ giúp steak lạ vị hơn.

Đánh giá:

Diepnghi: "Mình thích nhất bò sốt tiêu đen ở đây, nhưng hôm nay order một phần về mà ăn không nổi vì rất mặn. Lúc trước quán cho rau nhiều, trộn với sốt ăn vừa miệng. Lần này rau ít, sốt mặn không tả nổi. Lớp giấy trắng lót ở dưới bị nhũn ra, mình thật sự rất thất vọng".

Linda Huynh: "Món ăn decor độc đáo, ấn tượng. Mùi vị khá ok, mình hay gọi bò sốt tiêu, kèm khoai tây. Chất lượng ổn nhưng nhìn chung giá khá cao".

Bò-Lế-Rồ

Quán dùng thịt bò Mỹ hảo hạng, các loại khá đa dạng như ba chỉ, nạc vai, bắp, thăn lõi vai….kết hợp cùng nhiều kiểu sốt, gồm hạt tiêu củ hành, cà ri xanh, me đậu phộng và ớt cay. Nơi đây đặc biệt nổi tiếng với món bò nhúng sốt và nhúng lẩu vị tự chọn.

Đánh giá:

Tien Tien: "Không gian gồm 2 lầu, tầng 1 có máy lạnh, thường là bàn dành cho 2 người, phía trên là sân thượng chỉ có quạt, phù hợp cho nhóm đi đông. Bàn ghế cao, bố trí cũng khá hợp lý. Mình gọi bò nhúng sốt, món này như bánh mì chảo, ăn ngon".

Wo Lo: "Mình đã ăn ở đây được 3 lần và ưng ý nhất là món bò nhúng sốt. Thịt bò dù hơi mỏng nhưng nhờ vậy mà nhanh chín, ăn rất mềm, không bị dai như nhiều chỗ khác. Lẩu tạm được, chắc vì mình để lâu nên hơi mặn chút xíu, bù lại có bánh tráng cuốn thịt kèm rau rừng ăn rất ngon".

A Tùng - Bánh mì bò nướng bơ Cambodia

Là đặc sản xứ Chùa Tháp, món bánh mì bò nướng bơ thu hút thực khách không chỉ bởi hương vì mà còn mức giá hạt dẻ, chỉ 5.000 đồng/ổ bánh mì và 10.000 đồng/xiên thịt. Thịt nướng thơm phức, ăn kèm bánh mì phết bơ, thêm miếng đu đủ ngâm chua và tương ớt tạo nên món ăn ghi điểm với cả thực khách khó tính.

Đánh giá:

Nguyễn Ngọc Thiện: "Điều khá thích là những xiên thịt to và đầy đặn, vị tẩm ướp không quá ngọt như một số hàng mình hay ăn. Bánh mì bơ thơm nức mũi, nếu bạn thích ăn cay thì xịt thêm tương ớt kiểu béo ngọt khá lạ vị. Quán khá đông nên đợi thịt nướng hơi lâu".

Daisy Trương: "Món ra cũng nhanh lắm, mấy xiên bò được phủ nước sốt nhìn óng ánh bắt mắt, thịt có hơi mỏng hơn mình nghĩ nhưng khá đậm đà, ăn kèm bánh mì nướng bơ giòn rụm. Món này nhâm nhi thì ngon chứ ăn nhiều có lẽ sẽ hơi ngán".

Bò Lá Lốt Hoa Trang

Nếu thèm món bò cuốn lá lốt với hương vị đặc trưng, được nướng trên bếp than thơm lừng, Hoa Trang là địa chỉ bạn có thể ghé đến. Ngoài bò lá lốt và bò mỡ chài đồng giá 35.000 đồng, bò nhúng giấm 120.000 đồng cũng là món được thực khách yêu thích tại đây.

Đánh giá:

Nhung Lê: "Một phần đầy đặn ăn rất no. Giá ổn tuy nhiên chỗ ngồi ngoài đường hơi bụi".

Nhật Kha: "Mình mua mang về nên không nhận xét về không gian quán. Đóng gói ok, một phần gồm bò, bún, bánh tráng, rau, mắm nêm. Rau nhìn tươi và nhiều nhưng bò hơi nhạt với mình. Mắm loãng và chưa được đậm đà".

Ngọc Thương: "25.000 đồng/phần khá ngon nhưng sẽ không no với người ăn khoẻ. Bún hơi ít, nếu ăn kèm bánh tráng chắc ok. Đĩa rau rất to, bò vị ngon, nước chấm hơi loãng. Quán nhỏ xíu nhưng siêu đông, khách chờ mua về cũng nhiều. Phục vụ nhanh. Bò ăn ngon nhưng miếng hơi nhỏ".