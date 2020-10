4 quán ăn trưa giá dưới 200.000 đồng/người tại TP.HCM

Nhiều quán ăn trưa với mức giá trung bình tương đối cao vẫn được lòng các thực khách Sài thành vì chất lượng món và không gian đẹp.

Bữa trưa ngon miệng và chỗ ngồi thoải mái là lựa chọn của nhiều dân công sở ở TP.HCM. Nếu còn đang băn khoăn với câu hỏi hôm nay ăn gì, 4 địa chỉ dưới đây sẽ là gợi ý cho bạn.

Baozi

Địa chỉ: Hai Bà Trưng (quận 1)

Điểm đánh giá: 4/5

Mức giá: 30.000-150.000 đồng/người

Món đặc trưng: Trứng lòng đào bọc thịt, bánh bao, salad trái cây, gà rán

Baozi với những món ăn Đài Loan được nhiều thực khách lựa chọn cho bữa trưa. Ảnh: Tripadvisor.

Đây là một quán ăn kiểu Đài Loan (Trung Quốc) khá nổi tiếng tại TP.HCM. Chất lượng đồ ăn được nhiều thực khách đánh giá cao. Tuy nhiên, không gian quán hơi chật nên đôi khi sẽ gây khó khăn cho những đoàn đông. Một điểm nhiều khách không thích là quán thu tiền gửi xe do không có chỗ để. Vào những ngày đông khách, bạn sẽ phải chờ khá lâu để bảo vệ lấy xe.

Thực khách nhận xét:

"Món nhất định phải thử ở đây chắc chắn là các loại bao. Mình có gọi một bao sườn BBQ ngon hết sẩy. Vị thịt đậm đà, rắc thêm vụn đậu phộng và cà rốt ngâm. Không gian quán được thiết kế đẹp, có quầy bar riêng" - Hoàng Lê

"Đồ ăn ngon, phục vụ bình thường. Mình không hài lòng vì đi 2 người sẽ bị bố trí bàn nhỏ sát nhau. Khoảng cách hai bàn chỉ cỡ 20 cm nên ăn không thoải mái. Gửi xe mất thêm 5.000 đồng. Theo mình, để khách trả tiền gửi xe là điều tệ nhất của các quán ăn" - Nghĩa Nhân Nguyễn Đặng

Poke Saigon

Địa chỉ: Lý Tự Trọng (quận 1)

Điểm đánh giá: 5/5

Mức giá: 140.000-200.000 đồng/người

Món đặc trưng: Các loại đồ ăn tốt cho sức khỏe

Poke Saigon phù hợp cho những thực khách thích đồ ăn lành mạnh. Ảnh: Poke Saigon.

Thay vì những món ăn nhanh thơm nức mũi như burger, gà rán, bạn có thể đổi vị với một bữa trưa thanh đạm, tốt cho sức khỏe. Nguyên liệu tươi sống của quán ăn được nhiều thực khách đánh giá cao. Không gian thiết kế nhẹ nhàng sẽ đem đến cho bạn một bữa ăn trưa yên tĩnh.

Thực khách nhận xét:

"Đồ ăn rất ngon. Một tô nhiều khủng khiếp. Không gian rộng rãi, mát mẻ. Các bạn nhân viên đáng yêu" - Quynhtho199

"Quán có thiết kế tối giản, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng. Chỗ ngồi bị hạn chế do quán khá đông vào buổi trưa. Do đó, bạn nên đặt trước khi tới. Nhìn một tô bé vậy thôi mà hai người ăn cũng no căng" - Đời Là Bể Khổ

Mắm 148

Địa chỉ: Đề Thám (quận 1)

Điểm đánh giá: 5/5

Mức giá: Khoảng 100.000 đồng/người

Món đặc trưng: Nem rán, bún chả, bún đậu mắm tôm, chả sụn gà

Quán ăn phù hợp cho những thực khách yêu thích hương vị truyền thống. Ảnh: Tripadvisor.

Quán này là lựa chọn hoàn hảo cho thực khách luôn băn khoăn với câu hỏi trưa nay ăn gì? Lý do là thực đơn của quán có cả ẩm thực 3 miền. Không gian quán được thiết kế giản dị, đem đến cảm giác gần gũi cho khách.

Thực khách nhận xét:

"Quán rộng rãi, sáng sủa, có phòng điều hòa lẫn không gian ngoài trời. Nhân viên dễ thương, nhanh nhẹn. Món ăn mình cho 7 điểm vì nêm mặn, thịt hơi nhiều mỡ. Sau khi ăn, quán cũng không có kẹo cho khách ăn" - Thanh Trà Phạm

"Đồ ăn tươi ngon, mùi khá đặc biệt. Nhân viên chu đáo, thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu với bạn bè" - Oanhnine

Baba's Kitchen

Địa chỉ: Bùi Viện (quận 1)

Điểm đánh giá: 5/5

Mức giá: 55.000-100.000 đồng/người

Món đặc trưng: Đồ ăn Ấn Độ

Thực khách có thể đổi vị bữa trưa với đồ ăn phong cách Ấn Độ. Ảnh: Baba's Kitchen.

Với những thực khách yêu thích hương vị đồ ăn Ấn Độ, Baba's Kitchen sẽ là sự lựa chọn tốt trong tầm giá trung bình. Đây cũng là quán ăn được đánh giá cao bậc nhất ở TP.HCM trên Tripadvisor.

Thực khách nhận xét:

"Tổng thể ổn nhưng mình không thích món chè vì ngọt và vị gừng đậm quá. Nhóm mình đi 3 người hết khoảng 500.000 đồng, gọi 4 món, bánh và nước. Nhìn chung, giá hợp lý" - Văn Thùy Nguyễn

"Mình từng ăn nhiều nhà hàng Ấn Độ tại Canada. Dù chưa ăn trực tiếp ở Ấn Độ, mình đánh giá nhà hàng này vẫn thiếu khá nhiều vị đặc trưng của món Ấn. Mình đánh giá món Chicken65 thơm mùi bạch đậu khấu, ăn khá đặc biệt. Khay nước chậm có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình" - Triết Phạm