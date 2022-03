4 phong cách sống của sao Việt trong 'The Master of Living Show'

Từ sống tinh tế, sống xanh đến cân bằng, dung hòa truyền thống và hiện đại… phong cách “sống Masteri” của các sao Việt tên tuổi được kể lại trong The Master of Living Show 2.

Năm 1929, nhà tâm lý học người Áo Alfred Adler đã đề cập đến thuật ngữ “lifestyle” trong cuốn sách The Case of Miss R. Ông cho rằng, thuật ngữ phong cách sống dùng để mô tả cách con người đối mặt, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ngày nay, thuật ngữ này càng trở nên phổ biến. Mong muốn truyền cảm hứng xây dựng phong cách sống phù hợp từng gia đình Việt, Masterise Homes đã lên ý tưởng, thực hiện The Master of Living Show. Chương trình với sự tham gia của nhiều sao Việt đã để lại những dấu ấn nhất định.

Video The Master of Living Show 2 tập 4 Vượt qua những tiêu chuẩn cơ bản về một nơi ở thông thường, tổ ấm của thế hệ Millennials còn thể hiện một lối sống khác biệt, nơi có thể sống tinh tế mỗi ngày, gắn kết cộng đồng.

Trong tập 1 của mùa 2 The Master of Living Show, vợ chồng nghệ sĩ Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã tham gia với tư cách khách mời đặc biệt. Cả hai nghệ sĩ đều yêu thích một cuộc sống nhiều trải nghiệm, với không gian được thay đổi, làm mới thường xuyên, theo những phong cách khác nhau. Cứ một vài năm, cặp đôi lại thay đổi nơi ở để làm mới cuộc sống.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết: “Những thứ xung quanh mình đều thay đổi hàng ngày. Đặc biệt là người làm về nghệ thuật, sáng tạo, rất khó khi sống ở một nơi quá tù túng, thiếu trải nghiệm. Tôi và Giang thường nói với vui với nhau ‘hay là mình đổi cảnh đi’, tức thay đổi nội thất chính căn nhà để đỡ nhàm chán. Đơn cử như căn nhà đang theo phong cách Á Đông, nhưng khi tôi đi công tác về thì đã được Giang làm mới theo hướng hiện đại”.

Trong khi đó, Lưu Hương Giang khẳng định tiêu chuẩn về nơi an cư của mọi người nói chung và cá nhân cô nói riêng ngày càng tăng cao. Nếu trước đây, cô mơ ước được sở hữu một ngôi nhà ở khu tập thể Giảng Võ, thì ngày nay lại mong muốn sống trong một căn biệt thự bên bờ biển hay penhouse với tầm nhìn ôm trọn thành phố.

Cũng trong tập 1 của tọa đàm, cặp vợ chồng nổi tiếng showbiz Việt cho thấy sự khác biệt nhất định trong việc lựa chọn không gian sống. Nếu Hồ Hoài Anh yêu thích núi rừng với một ngôi nhà nhiều cây xanh, và muốn tự tay trồng nên một khu vườn của riêng mình, thì Lưu Hương Giang lại ưu tiên sự tiện lợi, giúp tất cả thành viên 3 thế hệ trong gia đình có được sự thoải mái.

Chia sẻ về lý do yêu thích một cuộc sống giàu trải nghiệm, Hồ Hoài Anh cho biết: “Tôi muốn con cái mình được trải nghiệm nhiều phong cách sống khác nhau, để sau này con nhận ra giá trị nào thực sự cần cho cuộc sống. Các trải nghiệm gần gũi thiên nhiên theo tôi là rất thú vị và ý nghĩa”.

Ghi hình trong một ngày mùa đông lạnh tại Hà Nội, không gian phòng khách của tập 2 The Master of Living Show trở nên ấm áp hơn với cuộc trò chuyện thân tình giữa MC Phí Linh, Hà Anh Tuấn và diễn viên Hồng Đăng, Hồng Diễm.

10 năm gắn bó với điện ảnh, 6 lần hợp tác ăn ý trên truyền hình, Hồng Đăng - Hồng Diễm là 2 gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Sự nổi tiếng đi kèm số lượng phim lớn, thời gian xa gia đình nhiều. Đó là lý do hai diễn viên luôn theo đuổi lối sống trải nghiệm: Ưu tiên mọi trải nghiệm bên gia đình, xây dựng các không gian hay khoảnh khắc riêng để cả nhà cùng chia sẻ, gắn kết, hay duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Với Hồng Diễm, có những thời điểm gần nửa tháng cô không gặp mặt con do đi quay từ sáng sớm và về nhà khi tối muộn. Thương con, nữ diễn viên cố gắng hạn chế số lượng phim tham gia để có thêm thời gian bên con cái và gia đình.

“Tôi luôn suy nghĩ rằng con mình còn nhỏ, cần dành thời gian nhiều nhất có thể bên con. Bởi đến lúc con lớn, mình muốn gần con nữa cũng không được”, Hồng Diễm tâm sự.

“Thời gian dịch, khi người giúp việc đã nghỉ, tất cả thành viên gia đình tôi đều phải lao động: Rửa bát, dọn nhà, nấu nướng. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, khi nhìn thấy mọi người cùng chung tay làm việc, trao đổi, giao lưu. Và khu vực bàn ăn là nơi tôi yêu thích nhất ở căn nhà, đặc biệt khi mọi người có thể cùng nhau quây quần bên một nổi lẩu hoặc cháo nóng, trong ngày mùa đông Hà Nội lạnh giá”, nữ diễn viên Hướng dương ngược nắng chia sẻ.

Hồng Đăng cũng đồng quan điểm với bạn diễn, khi luôn cố gắng trở về nhà bất cứ khi nào có thể: “Nếu thời gian nghỉ quay là 2 tiếng, thời gian di chuyển trong khoảng 1 tiếng, tức là vẫn còn 1 tiếng để nghỉ ngơi, thì tôi sẽ đi về nhà”.

Trở về tổ ấm, Hồng Đăng luôn cố gắng tìm kiếm những góc nhỏ trong nhà để tạo nên không gian riêng, từ ban công phòng khách đến phòng ngủ. Ở ban công phòng ngủ, anh tạo một góc nhỏ để 2 vợ chồng cùng chill, tận hưởng cuộc sống.

Công việc bân rộn khiến quỹ thời gian dành cho gia đình không nhiều. Vì vậy, Hồng Đăng luôn cố gắng lên lịch trình cụ thể, chi tiết trước những đợt nghỉ ngơi, để những ngày nghỉ cùng vợ và con trở nên ý nghĩa nhất.

Xuất hiện nền nã trong bộ áo dài truyền thống, NSND Lê Khanh và Helly Tống - 2 khách mời trong tập 3 The Master of Living Show ­- đã mang đến không khí Tết rạo rực cho phòng khách mang “phong cách Masteri” của Hà Anh Tuấn.

Là nghệ sĩ kỳ cựu của nền điện ảnh Việt, NSND Lê Khanh được khán giả yêu thương, mến mộ nhờ tinh thần nhiệt huyết cùng khả năng biến hóa linh hoạt trong từng vai diễn.

Ghi hình trong những ngày cuối năm, NSND Lê Khanh đã chia sẻ suy nghĩ, quan điểm về cách trang trí nhà cửa dịp Tết. Theo nghệ sĩ, việc gần gũi cây xanh, thiên nhiên giúp bản thân không có cảm giác tù túng về tầm nhìn.

“Tôi biết nhiều nhà sở hữu đến 3 penhouse nhưng vẫn thấy không gian sống ngột ngạt do quá nhiều đồ và không biết cách sắp xếp”, NSND Lê Khanh chia sẻ. Nữ nghệ sĩ kết luận “đừng sống như một thói quen”, vì thói quen thường dẫn đến bảo thủ. Với văn hóa, để gìn giữ càng cần sự cởi mở.

Sự cởi mở trong cách sống cũng tạo động lực để NSND Lê Khanh và gia đình chọn cách đón Tết dung hòa giữa truyền thống và hiện đại: “Nếu năm nay, cả nhà bay đến cố đô Huế hay Quảng Bình để xem đồng bào miền Trung ăn Tết ra sao, hòa vào cái Tết của người dân địa phương, thì năm sau sẽ ăn Tết ở nhà với bố mẹ, gia đình. Cứ đan xen mỗi năm như vậy”, NSND Lê Khanh chia sẻ.

Còn với Helly Tống, nữ doanh nhân trẻ chọn việc trở về, sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết bởi theo cô, đây là thời điểm duy nhất để đoàn viên cùng người thân sau cả năm bận rộn sống xa nhà. Trong tọa đàm, cô cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về cách bài trí nhà dịp Tết.

Theo cô, chủ nhân cần định vị được không gian ngôi nhà theo phong cách nào, để có thể trang trí Tết phù hợp. “Với những nhà còn nhiều không gian trống, dịp Tết có thể mua đồ bếp mang sắc màu Tết, hay trang trí thêm các loại hoa như cúc, mai, đào… để tăng thêm không khí”, Helly Tống đưa ý kiến. Cô cũng đánh giá cao yếu tố ánh sáng, bởi “dịp Tết bố trí đèn vàng sẽ tạo cảm giác ấm áp, thêm chút âm nhạc và mâm đồ ăn ngon sẽ giúp ngày Tết thêm ý nghĩa”.

Helly Tống quay trở lại tập 4 mùa 2 The Master of Living Show với những chia sẻ về quan điểm sống xanh. Không hoạt động trong lĩnh vực môi trường như một chuyên gia nhưng doanh nhân, người mẫu Tống Khánh Linh (Helly Tống) từ lâu đã nổi tiếng trong việc thực hành lối sống xanh.

Chia sẻ về quan điểm sống xanh của mình, Helly Tống cho biết: “Tôi nghĩ sống xanh là sống theo cách ông bà mình ngày xưa. Sống gần gũi thiên nhiên, không cần có nhiều cây xanh mà là khi mở mắt ra mình được thở bầu không khí trong lành, ngắm bầu trời xanh mát. Đó là những giá trị thiên nhiên mang lại”.

Yêu thích câu nói “You must be the change you want to see in the world” (tạm dịch: Bạn phải thay đổi theo cách mà bạn muốn thế giới thay đổi) của Gandhi, Helly Tống bắt đầu ăn chay từ 10 năm trước và nhận ra những giá trị khi bản thân kết nối lại với thiên nhiên, bằng nhiều cách khác nhau từ cảm xúc, giác quan.

“Chữ ‘sống’ theo tôi còn mang ý nghĩa triết học. Tức không phải ai sinh ra cũng biết được sứ mệnh của mình là gì. Tôi thấy trách nhiệm của mình là vừa sống, vừa bảo vệ tài nguyên cho các thế hệ tiếp theo. Hay như Masterise Homes có trách nhiệm trong việc cam kết và tạo ra môi trường sống để tăng nhận thức cho cộng đồng. Môi trường đó sẽ như chất xúc tác để mọi người nhận ra ‘trạng thái cân bằng’, khiến họ cảm thấy hạnh phúc, muốn gìn giữ nó”, doanh nhân 9X cho biết.

Khép lại 4 tập đầu của mùa 2, The Master of Living Show để lại nhiều dư âm cho người xem, không chỉ bởi sự duyên dáng của Hà Anh Tuấn, nét tinh tế của thứ âm nhạc giàu cảm xúc, mà còn từ những tính cách đa dạng, phong cách sống đa chiều của các nghệ sĩ Việt. Dù chọn phong cách sống nào, đích đến cuối cùng của các nghệ sĩ hay Masterise Homes thông qua tọa đàm vẫn là truyền cảm hứng, khuyến khích cộng đồng theo đuổi lối sống họ yêu thích.