4 nơi ở Huế có cảnh sắc tựa Đà Lạt

Khi du lịch cố đô, du khách có thể check-in, chill ở những địa điểm sở hữu thiên nhiên trong lành, cảnh vật hoang sơ, được mệnh danh "Đà Lạt của Huế".

Với cảnh sắc hữu tình, xứ Huế có nhiều điểm tham quan đẹp. Nếu mê mẩn vẻ đẹp của rừng thông hay đại ngàn nguyên sơ, bạn có thể tìm đến các ngọn đồi như Thiên An, Vọng Cảnh. Bên cạnh đó, hồ Sơn Thọ hay A Lưới cũng là những điểm check-in đầy thơ mộng, hút du khách không kém.

Đồi Thiên An

Cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, đồi Thiên An (xã Thủy Bằng) là điểm đến quen thuộc của các tay săn ảnh, tín đồ du lịch. Bao phủ triền đồi là rừng thông xanh mướt quanh năm cùng những con đường uốn lượn mềm mại. Đan viện Thiên An tọa lạc phía đỉnh đồi sẽ giúp bạn tìm về an yên, thư thái trong tâm hồn.

Khung cảnh lãng mạn tại đây từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Mắt Biếc. Ngoài rừng thông, Thiên An còn nổi tiếng với vẻ đẹp ma mị, bí ẩn của công viên nước bỏ hoang Hồ Thủy Tiên. Trên đường đi đồi, bạn có thể kết hợp khám phá các lăng tẩm như Khải Định, Tự Đức.

Với khí hậu mát lành, dễ chịu cùng khung cảnh nên thơ, đồi Thiên An được mệnh danh "tiểu Đà Lạt trên đất Huế". Ảnh: Vanh Nguyễn, Xiix_hz, Nhatthanhh, tranthithanhsang.

Đồi Vọng Cảnh

Sở hữu rừng thông xanh lộng gió cùng view sông Hương trữ tình bên dưới, đồi Vọng Cảnh là một trong những nơi ngắm cố đô trên cao đẹp nhất. Đặc biệt, đây là điểm đến lý tưởng lúc bình minh và hoàng hôn, khi những tia nắng rọi qua từng tán lá, lấp lánh trên dòng Hương Giang.

Phía chân đồi có quán cà phê mang dấu ấn Đà Lạt, giúp du khách thư giãn, gom ảnh sống ảo nghệ thuật. Cách tiệm cà phê khoảng 10 m là nơi để xe (10.000 đồng/lần) cho du khách lên đồi ngắm cảnh. Lên đến đỉnh đồi, bạn sẽ thu trọn vào tầm mắt khung cảnh kỳ vĩ, ngoạn mục của thiên nhiên.

Bức tranh thiên nhiên có sự hòa quyện của nước non, mây trời. Ảnh: Nguyễn Hoàng Hà, quantumburnz, lienlocoseyo, Hải Nhi.

Hồ Sơn Thọ

Nằm ở vùng ngoại ô, hồ Sơn Thọ (thị xã Hương Trà) khiến du khách say đắm bởi vẻ nên thơ của mặt nước trong vắt, bao phủ là núi rừng trùng điệp. Nằm trên cung đường đi lăng Gia Long, hồ chưa được khai thác du lịch nhiều nên giữ trọn vẻ hoang sơ, yên bình.

Đây là địa điểm lý thú để tổ chức các buổi cắm trại, dã ngoại. Đến đây, bạn có thể thư giãn trên bãi cỏ xanh mượt cùng ít đồ ăn nhẹ, thả dáng với background núi rừng hay chèo sup trên mặt hồ phẳng lặng.

Sáng sớm hoặc sau 15h là khoảng thời gian thích hợp để chụp hình tại đây. Ảnh: Vân Hà, Hải Nhi, hhuyennhiii buni_chang.

A Lưới

Ghé thăm huyện vùng cao A Lưới, du khách có thể bắt gặp bóng dáng phố núi với đại ngàn nguyên sơ, suối chảy róc rách, hoa dại tuyệt đẹp nơi rừng sâu hay đoạn đường uốn khúc quanh co...

Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như du lịch sinh thái, thưởng thức ẩm thực miền núi, tham quan di tích lịch sử, khám phá văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số...

Suối nước nóng Tôm Trung, thác Pông Chất, hang động Kềnh Crâm, hầm A Roàng, sông A Sáp, A Lin, Tà Rình, đồi A Bia là một vài điểm check-in bạn có thể lưu lại cho chuyến đi A Lưới.