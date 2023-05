4 người trong gia đình được cứu khỏi đuối nước

Một gia đình đi tắm suối ở Quảng Nam có nguy cơ bị đuối nước, anh Lê Văn Hội lao xuống cứu được cả 4 người.

Lãnh đạo Công an huyện Nam Giang tặng quà cho anh Hội. Ảnh: T.Đ.

Sáng 10/5, thiếu tá Trần Văn Thanh, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị sẽ tham mưu cho Trưởng công an huyện làm hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng, động viên và nhân rộng tấm gương dũng cảm cứu người bị đuối nước của anh Lê Văn Hội (36 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ).

Chiều 3/5, gia đình chị Lê Thị Hương (41 tuổi, ngụ thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) đến tắm suối Công Đoàn ở xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, thì con trai 5 tuổi bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu; người dì ruột là bà Bùi Thị Tám xuống cứu cũng bị chìm.

Lúc này chị Hương cùng chồng lao tới để kéo 2 bà cháu lên nhưng do không biết bơi nên cũng chìm xuống nước.

Thấy vậy anh Lê Văn Hội đứng gần đó nhảy xuống cứu được cả 4 người lên bờ.

Trong thư gửi anh Hội và gửi Công an huyện Nam Giang, chị Hương bày tỏ sự cảm kích với ân nhân cứu sống cả gia đình mình.

Ngày 9/5, Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Nam Giang đã biểu dương, trao tặng quà đến anh Hội.