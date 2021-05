4 người thương vong sau khi 2 xe máy đối đầu

Xe máy do ông Teng cầm lái đã xảy ra va chạm với xe máy do Phi điều khiển từ chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 2 tài xế tử vong, 2 người ngồi sau bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 9/5 trên tuyến đường nông thôn ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, ông Trần Văn Teng (58 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chạy xe máy chở bà Nguyễn Thị Lan (ngụ Kiên Giang), lưu thông theo hướng từ chợ Thanh Bình đến bến đò Chợ Thủ.

Hai xe máy bị biến dạng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Đ.Đ.

Khi đến đoạn đường nêu trên, xe máy do ông Teng cầm lái đã va chạm với xe máy từ chiều ngược lại do Phạm Văn Phi (34 tuổi) cầm lái chở Lê Minh Luân (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), ngồi phía sau.

Cú va chạm mạnh, khiến ông Teng và Phi tử vong. Hai người ngồi sau đang cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, hai xe máy bị biến dạng, nhiều bộ phận trên xe bị gãy, vỡ.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, đang tiến hành các bước điều tra.