4 người bị khởi tố sau vụ bay lắc ở quán karaoke

Kiểm tra đột xuất quán karaoke ở TP Quy Nhơn, cảnh sát phát hiện 12 thanh niên sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 8/9, lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết đã khởi tố vụ án Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Công Bằng, phường Bùi Thị Xuân.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 bị can gồm: Phan Văn Bàng (chủ quán karaoke Công Bằng, 34 tuổi, ngụ phường Bùi Thị Xuân) và Nguyễn Bảo Toàn (nhân viên lễ tân, 28 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Lê Thanh Sơn (30 tuổi, ngụ huyện Đồng Xuân, Phú Yên) và Võ Nam Định (19 tuổi, ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, khoảng 23h ngày 30/8, Công an TP Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định kiểm tra đột xuất quán karaoke Công Bằng do ông Bàng làm chủ. Tại đây, cảnh sát phát hiện 5 người (4 nam, 1 nữ, đều ngụ tỉnh Phú Yên) sử dụng ma túy tại phòng số 6. Khai với cảnh sát, Lê Thanh Sơn thừa nhận anh ta mua ma túy và thuốc lắc rồi rủ cả nhóm cùng sử dụng.

Tiếp tục kiểm tra phòng số 7, Công an TP Quy Nhơn phát hiện 7 người (4 nam, 3 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy. Võ Nam Định khai đã mua ma túy và thuốc lắc, sau đó rủ nhóm bạn đến quán karaoke Công Bằng bay lắc.