4 người bị bắt vì đánh công an

Thành bị công an truy nã về tội đánh bạc nhưng trốn ở nhà. Khi bị công an phát hiện, Thành bỏ chạy và được mẹ, 2 em trai cùng con trai hỗ trợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Thu Hồng (57 tuổi), Nguyễn Đắc Công (35 tuổi), Nguyễn Đắc Lực (31 tuổi) và Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi) về tội Chống người thi hành công vụ. Cả 4 bị can đều là người trong một gia đình.

4 người trong gia đình Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.X.

Theo công an, Nguyễn Đắc Thành (39 tuổi, ở TP Yên Bái) bị Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, truy nã về tội Đánh bạc. Quyết định truy nã được gửi về Công an phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, nơi cư trú của Thành.

Ngày 14/2, Công an phường Yên Thịnh xác định Thành đang có mặt tại nhà bố đẻ ở tổ 6, phường Yên Thịnh, nên vận động bị can ra đầu thú.

Tuy nhiên, Thành không đầu thú mà bỏ chạy. Hành vi này được bà Hồng (mẹ đẻ Thành), Công (em trai Thành), Lực (em trai Thành) và Hiếu (con trai Thành) hỗ trợ. Họ sử dụng vũ lực cùng hung khi tấn công lại công an khiến 3 chiến sĩ bị thương.

Hung khí các bị can sử dụng. Ảnh: Đ.X.

Bên cạnh đó, các bị can còn dùng điện thoại livestream trực tiếp trên Facebook nhằm xuyên tạc, vu khống lực lượng chức năng.

Sau quá trình chống trả, Thành cùng 4 người trong gia đình bị khống chế, bắt giữ.