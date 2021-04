4 năm yêu của Văn Lâm - Yến Xuân

Ngày 2/4, Bùi Thị Yến Xuân (sinh năm 1991) cập nhật trang cá nhân với dòng trạng thái: "The door is opened. Keep moving foward" (tạm dịch: Cửa đã mở, tiếp tục tiến về phía trước). Phía dưới phần bình luận, thủ môn Đặng Văn Lâm để lại biểu tượng hình trái tim và được Yến Xuân đáp lại với hình ảnh tương tự. Đây là lần đầu tiên Văn Lâm công khai bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội bằng bình luận thay vì chỉ "thả tim" ảnh bạn gái như trước. Ngày 31/3, Yến Xuân cũng chia sẻ bức ảnh mặc áo đôi với bạn trai.