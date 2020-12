4 năm sau ‘Ông bà anh’, Lê Thiện Hiếu có thay đổi?

Chỉ sau một tiết mục ở Sing My Song, Lê Thiện Hiếu trở thành hiện tượng âm nhạc. Sau 4 năm, nam ca sĩ nhận ra mình cần phải thay đổi.

Review

Năm 2016, ở Sing My Song, sự xuất hiện của Lê Thiện Hiếu được coi là một làn gió mới. Ca khúc Ông bà anh với hình ảnh một chàng trai đáng yêu, tràn đầy năng lượng đã chinh phục được số đông khán giả truyền hình.

Khi đó, chất nhạc reggae tự do, vui vẻ, phóng khoáng và thông điệp văn minh qua ca từ dung dị như “lời ăn tiếng nói” hàng ngày của Lê Thiện Hiếu đã giúp Ông bà anh “làm mưa làm gió” trên thị trường. Thậm chí, trong đợt dịch năm nay, ca khúc tiếp tục được làm mới với phiên bản ca từ chống dịch và vẫn được nhiều người yêu thích.

Lê Thiện Hiếu mới đây thành thật rằng anh đã bước vào showbiz như một đứa trẻ "ngậm thìa vàng", chỉ một ca khúc đã nổi tiếng. Nhưng sau 4 năm, một câu hỏi là: Lê Thiện Hiếu có gì thêm ngoài Ông bà anh?

Nam ca sĩ bảo ngoài sáng tác và hát, anh chẳng biết gì. Mọi thứ phụ thuộc vào người khác từ đường hướng âm nhạc đến cách xây dựng hình ảnh. Và nhắc đến Lê Thiện Hiếu, số đông chủ yếu biết tới Ông bà anh. Lần này, anh quyết định thay đổi, “nhả chiếc thìa vàng” để ra một EP (đĩa mở rộng) đầu tiên trong sự nghiệp với chất nhạc hoàn toàn khác.

Lê Thiện Hiếu thay đổi

Lê Thiện Hiếu đặt tên cho EP đầu tay của mình là 24+. Phú Quang cũng từng có một ca khúc lấy số 24 làm tứ với tên Tình khúc 24. “24 phím cầm chiều / 24 nhành sương mím / 24 tiếng ve sầu / Đại lộ tháng tư". Bài hát từng chạm vào lòng của không ít người nghe vì là những hoài niệm về tình yêu thời trai trẻ.

24+ của Lê Thiện Hiếu cũng thế, là tình yêu, hoài niệm và tuổi trẻ. EP gồm 4 ca khúc chính kèm với hai đoạn “bonus” đóng vai trò như intro và outro. Toàn bộ sản phẩm mang màu pop R&B. Màu này không phải thương hiệu của Lê Thiện Hiếu vì nhiều người cho rằng chất reggae gần gũi và tràn đầy sức sống mới hợp với anh.

Chọn lựa của Lê Thiện Hiếu do vậy là một mạo hiểm. Và nếu sản phẩm có kén người nghe trên thị trường hơn Ông bà anh cũng là điều rất dễ hiểu. Nhưng ngay cả khi không thể là một Lê Thiện Hiếu bùng nổ như từng có, 24+ vẫn cho thấy một Lê Thiện Hiếu khác, ngọt ngào và nội tâm hơn.

Lê Thiện Hiếu từng là hiện tượng ở Sing My Song 2016 với ca khúc Ông bà anh.

24+ lấy cảm hứng từ vũ trụ. Khá trùng hợp là mới đây Vũ Cát Tường cũng ra một EP với concept vũ trụ và cũng có chất R&B. Nhưng nếu EP của Vũ Cát Tường là một cuộc du hành không gian bằng âm nhạc với những góc nhìn khác biệt, cá tính thì EP của Lê Thiện Hiếu lấy lăng kính của vũ trụ nhưng mục đích chính hóa ra vẫn là nói đơn thuần về tình yêu.

Toàn bộ 4 ca khúc có thể được xếp vào dạng tình ca. Chàng trai hiện lên trong EP chỉ yêu và yêu. Từ phút bắt đầu đến khi chìm đắm nhất cũng chỉ có tình yêu. Chàng trai đã chọn tình yêu làm điểm tựa, chọn tình yêu để dẫn lối. Mọi huyền bí, mọi cảm xúc cũng từ tình yêu mà ra.

Con đường cho Lê Thiện Hiếu

Nhìn 4 tựa đề cho EP 24+ của Lê Thiện Hiếu: Show me, Ooh just you, Dẫn lối và Vũ trụ huyền bí, điều dễ nhất thấy nhất là Lê Thiện Hiếu không bao giờ phức tạp hóa những góc nhìn về thế giới quan của mình.

EP là hành trình của một chàng trai từ khi bắt đầu yêu đến khi chìm đắm trong tình yêu ấy. Sản phẩm là những lời nhắn của chàng trai dành cho cô gái, là những tâm tư lẫn những thắc mắc của anh.

Thông qua đó có thể thấy một chàng trai có được những trải nghiệm quý giá từ tình yêu. Và còn đó là cách anh hiểu hơn về cô gái, hiểu hơn về phụ nữ dù phụ nữ vẫn là “vũ trụ huyền bí”.

Một chàng trai có thể bị cho là hơi “sến”. Nhưng dường như khi đã yêu thật lòng và hết mình, “sến” có thể chuyển thành trạng thái mộng mơ, lãng mạn. “Và anh / Chỉ thêm ngẩn ngơ khi nhìn thấy bức hình mới / Thật thơ / Vì em đẹp hơn cả giấc mơ”.

Và dù cô gái có khó đến đâu thì đáp lại vẫn là một chàng trai sẵn sàng yêu đến từng giây, từng phút. “Thinking about you / Sẽ chẳng ai biết em muốn gì / Nhưng mà em à, anh thì khác vì / Bên cạnh em suốt bấy lâu / Chưa một giây nào anh ngừng yêu đâu”.

Lê Thiện Hiếu theo đuổi màu R&B tích cực trong EP đầu tay.

EP có phần biên tập tương đối ổn. Cách sắp xếp bài hát tạo thành một câu chuyện về tình yêu. Dù vậy, do chỉ giới hạn trong một EP với 4 bài, câu chuyện chưa đủ dày dặn, ấn tượng và khác biệt.

Bàn tay làm nhạc của producer MastaL tương đối ổn. Chất R&B tích cực đậm đặc. Thực tế, nhạc của Lê Thiếu Hiếu cũng được nhớ đến nhất là sự tích cực. Nhưng hơi tiếc là EP quá tập trung vào âm thanh, tiết tấu, giai điệu thay vì giọng hát của ca sĩ, do vậy, đa số ca khúc có phần khó nghe, khó tiếp cận tai nghe của số đông.

Chất R&B kiểu này cũng đang không phải xu hướng thị trường đang chuộng.

Không phải ngẫu nhiên nhiều khán giả vẫn nhớ tới một Lê Thiện Hiếu của reggae như Ông bà anh. Dù nhiều người đồng tình rằng nam ca sĩ cần vượt qua bản hit định danh, cần thoát bóng một tiết mục hiện tượng nhưng không nhất thiết phải bỏ quên một thể loại âm nhạc.

Trong khi đó, reggae với đặc trưng là sự pha trộn của nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ dân gian đến R&B, jazz thông qua giai điệu hồn nhiên và ca từ ý nghĩa cũng đang là màu mà nhạc Việt còn thiếu.