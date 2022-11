4 món đồ để trữ thực phẩm xịn như phụ nữ Hàn

Dùng hộp đựng có nắp, giấy nến chia ngăn hay tủ lạnh tích hợp 2 dàn lạnh độc lập, ngăn đông mềm tiện lợi… là bí quyết để người Hàn Quốc giữ thực phẩm luôn tươi ngon.

Với tín đồ nội trợ, một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu là làm sao lưu trữ thực phẩm vừa đảm bảo độ tươi ngon, dinh dưỡng, vừa tiết kiệm thời gian, công sức. Cũng vì thế, các kênh YouTube chia sẻ bí quyết bảo quản thức ăn, đồ tươi sống… luôn nhận được lượt theo dõi và tương tác lớn.

Hai trong số các kênh YouTube về chủ đề chăm sóc nhà cửa, bếp núc thu hút hàng triệu lượt theo dõi và lượt xem ở mỗi video là Hamimommy hay Honeyjubu - những người nội trợ đến từ Hàn Quốc. Qua chuỗi video được chia sẻ từ 2 YouTuber này, có thể dễ dàng tổng hợp một số món đồ lưu trữ thực phẩm hiệu quả mà họ thường sử dụng.

Hộp đựng có nắp

Với đa dạng dung tích và chất liệu, khả năng chịu nhiệt tốt, hộp có thể dùng để lưu trữ nhiều loại thực phẩm như thịt cá, rau các loại. Thiết kế hộp có nắp đậy kín giúp bạn dễ sắp xếp gọn gàng, đồng thời ngăn vi khuẩn xâm nhập chéo vào các thực phẩm khác.

Hộp đựng có nắp được các YouTube Hàn thường xuyên sử dụng.

Với các loại rau dễ úng, dập nát, bạn có thể sử dụng hộp có hốc đáy đựng nước thừa và ven hô hấp bên trên để hạn chế hư hỏng. Hộp thủy tinh phù hợp để trữ đồ ăn đã chế biến, trong khi hộp nhựa chất lượng tốt thường dùng bảo quản thực phẩm sống trong ngăn đông hay rau củ quả ngăn mát.

Giấy nến

Cũng như hộp đựng, giấy nến là sản phẩm được nhiều người nội trợ, trong đó có cả những YouTuber Hàn dùng để bảo quản thực phẩm. Giấy nến phổ biến trong làm bánh, nhưng cũng có thể dùng để chia khẩu phần thịt cá, rau củ hay bơ/phô mai khi bạn không có hộp nhiều kích cỡ.

Giấy nến có thể dùng để bọc hoặc chia ngăn thực phẩm.

Việc chia thực phẩm với giấy nến giúp người dùng dễ dàng lấy khẩu phần đủ cho bữa ăn mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của khẩu phần chưa dùng đến. Với giấy nến dạng cuộn như màng bọc thực phẩm thông thường, bạn có thể dùng để bọc thực phẩm và tích trữ trong tủ lạnh để giữ độ tươi ngon.

Tủ lạnh Samsung 2 Dàn lạnh độc lập

Hộp đựng hay giấy nến giúp phân loại thực phẩm dễ dàng hơn. Nhưng muốn giải quyết vấn đề đau đầu là “làm sao đảm bảo môi trường đủ ẩm để rau củ tươi ngon”, bạn cần đến những chiếc tủ lạnh chuyên dụng.

Không cần thêm khăn giấy và nước trong các hộp chứa rau, bạn có thể giữ rau củ tươi mới, không bị đông đá khi để sát dàn lạnh hay mất nước úa vàng, bằng việc sử dụng tủ lạnh Samsung có công nghệ 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus.

Với 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus, rau củ quả được bảo quản tươi ngon gấp 2 lần.

Việc hoạt động với luồng khí lạnh chuyên biệt, ngăn mát giờ đây có thể giữ độ ẩm tối ưu lên đến 70%. Nhờ vậy, rau củ quả được bảo quản tươi ngon gấp 2 lần so với tủ lạnh có 1 dàn lạnh thông thường, các loại vitamin, chất dinh dưỡng cũng nhờ thế mà được lưu giữ tốt hơn.

Hai dàn lạnh độc lập này còn có thể linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ ngăn đông thành ngăn mát, phù hợp 5 nhu cầu sử dụng khác nhau trong những dịp đặc biệt, hoặc tắt một ngăn để tiết kiệm điện năng khi cần.

Tủ lạnh Samsung với công nghệ đông mềm chuẩn -1 độ C

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều nhiệt độ đông mềm như -3 độ C, -1 độ C hay với mức nhiệt trung bình là 0 độ C, nhưng mọi người thường băn khoăn liệu đâu mới là nhiệt độ tối ưu để bảo quản thực phẩm một cách chuẩn xác. Theo nghiên cứu từ Intertek cho thấy, -1 độ C chính là nhiệt độ đông mềm lý tưởng giúp thịt cá bảo toàn trọn vẹn dưỡng chất, và vẫn giữ nguyên trạng thái tươi mới như ban đầu từ bên trong.

Do vậy, công nghệ ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone chuẩn -1 độ C từ Samsung trở thành “chân ái” trong việc giữ thịt, cá, hải sản tươi ngon, trọn dưỡng chất. Nhờ đặc điểm không bị đông đá mà từng thớ thịt, cá sẽ giữ nguyên được cấu trúc và độ đàn hồi, sẵn sàng chế biến cho một món ngon ngay lập tức mà không mất quá nhiều thời gian và công sức cho việc rã đông.

Hải sản hay cá hồi giữ nguyên màu sắc, kết cấu và dinh dưỡng khi đặt trong ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone chuẩn -1 độ C.

Ngăn đông mềm được thiết kế kín cũng giúp thực phẩm tươi không bị lẫn mùi, đảm bảo chất lượng như khi mới mua về, đồng thời hạn chế việc nhiễm khuẩn chéo.