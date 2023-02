4 món ăn sáng giúp đốt mỡ toàn thân

Bơ, trứng, quả mọng là thực phẩm ăn sáng giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Bơ, trứng, quả mọng là thực phẩm ăn sáng giúp bạn giảm cân hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Nếu bạn đang cần giảm cân, những siêu thực phẩm ăn sáng sau sẽ là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Theo WebMD, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp bạn bổ sung năng lượng cho ngày dài.

Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học New York, tác giả cuốn Finally Full, Finally Slim và The Portion Teller Plan, thành viên Hội đồng Chuyên gia Y tế của Eat This, Not that, chia sẻ 4 siêu thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng để đốt cháy mỡ toàn thân.

Quả mọng

Cho dù loại quả mọng yêu thích của bạn là quả việt quất, dâu tây, mâm xôi đen, mâm xôi, việt quất hay quả acai berry, chúng đều mang lại lợi ích nhất định.

Theo WebMD, quả nam việt quất được mệnh danh như một "siêu thực phẩm" vì chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng với anthocyanins, có đặc tính chống viêm.

Thêm quả mọng vào sinh tố hoặc bột yến mạch được xem như lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn giảm cân. Hàm lượng calo có trong hỗn hợp này khá thấp. Theo Mayo Clinic, chỉ một cốc việt quất sẽ cung cấp cho bạn 4 gram chất xơ và 25% giá trị vitamin C. Không chỉ vậy, nó chỉ chứa 80 calo.

Hàm lượng chất dinh dưỡng, canxi có trong hạt chia giúp bạn đạt mục tiêu giảm cân hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Hạt chia

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young chia sẻ: "Hạt chia giàu chất dinh dưỡng, chứa axit béo omega 3, canxi, magie, mangan và chất xơ hòa tan. Nghiên cứu chỉ ra việc kết hợp chất xơ hòa tan vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp giảm cân. Hạt chia chứa hàm lượng protein cao giúp làm giảm cơn đói nhanh chóng".

Vì vậy, khi thưởng thức sinh tố tự làm hoặc món sữa chua parfait cho bữa sáng, bạn nên thêm một ít hạt chia lên trên.

Trứng được coi là siêu thực phẩm bởi giá trị dinh dưỡng chúng mang lại. Ảnh: Shutterstock.

Trứng

Trứng là siêu thực phẩm cho bữa sáng vì chứa nhiều chất dinh dưỡng. Chúng rất dễ đánh bông và đa dạng trong việc chế biến. Bạn có thể thưởng thức món trứng bằng việc rán, thêm vào bánh mì nướng bơ, luộc, ăn kèm với rau hoặc yến mạch.

Theo chuyên gia Young, trứng có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau mà không bao giờ ngán. Ngoài ra, trứng còn chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Trứng chứa một lượng lớn protein thúc đẩy cảm giác hài lòng và viên mãn.

Bơ

Không thể thiếu, bơ được xem như siêu thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quả bơ chứa nhiều calo, kali, folate, vitamin C và K. Bơ chứa nhiều chất xơ, chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch, giúp bạn no lâu.