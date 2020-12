4 mẹo trang điểm giúp bạn trông trẻ trung hơn

Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Sofia Tilbury mới đây chia sẻ một số bí quyết làm đẹp của mình.

Theo Who What Wear, nghệ sĩ trang điểm được tiếp cận với nhiều thương hiệu nổi tiếng và thường xuyên chạm vào mặt của ngôi sao. Do vậy, chuyên gia trang điểm nắm được không ít mẹo làm đẹp khi cần tạo ra vẻ ngoài trẻ trung.

Sofia Tilbury - nghệ sĩ từng làm việc với các người mẫu như Candice Swanepoel, Shanina Shaik, Sienna Miller và Irina Shayk - đã đưa ra 4 mẹo trang điểm hàng đầu của mình. Cô còn là cháu gái của Charlotte Tilbury - một trong những nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Những bí quyết này có tác dụng tạo vẻ ngoài trẻ trung hơn và đều dễ dàng thực hiện.

Các siêu mẫu như Kendall Jenner, Shanina Shaik... là khách hàng của Sofia Tilbury. Ảnh: @sofiaschwarzkopftilbury.

Kem dưỡng ẩm

"Tôi không bao giờ trang điểm mà không có kem dưỡng ẩm. Bất cứ khi nào làm việc với khách hàng là người nổi tiếng, tôi đều massage lớp kem này lên da để tạo lớp nền sáng, phủ sương, đồng thời giảm nếp nhăn", Sofia chia sẻ.

Kem dưỡng ẩm siêu cấp nước sẽ giúp máu lưu thông khắp khuôn mặt. Ngoài ra, nó làm đầy những nếp nhăn khó chịu.

Chỉ thoa phấn lên vùng chữ T

Sofia giải thích rằng phấn phủ dày và cứng là "kẻ thù" của làn da trưởng thành.

Cô khuyên mọi người nên sử dụng loại phấn được nghiền siêu mịn trên vùng chữ T. Mục đích của việc làm này là giúp những điểm cao như đỉnh gò má, xương chân mày... tỏa sáng.

Sofia thường lên báo chia sẻ bí quyết, thủ thuật khi làm nghề. Ảnh: @sofiaschwarzkopftilbury.

Làm mắt to và sáng hơn

"Nhiều người rất sợ sản phẩm có ánh nhũ, đặc biệt là những ai có làn da trưởng thành. Tuy nhiên, nó thực sự là cách tuyệt vời để thu hút ánh sáng vào khuôn mặt và làm mờ nếp nhăn.

Bạn có thể phủ màu lên khắp mí, góc mắt trong và dọc theo hàng mi dưới để giúp cho đôi mắt trông sáng, to hơn. Sau đó, chỉ cần uốn cong hàng mi, thêm mascara làm phồng mi", chuyên gia trang điểm tiết lộ với Who What Wear.

Kẻ viền môi

Khi chúng ta già đi, đôi môi có xu hướng mất đi độ căng mọng, thậm chí có thể bắt đầu phai màu. Vì vậy, việc kẻ viền môi là điều cần thiết.

Sofia cho biết bản thân là fan của kẻ viền môi và cô làm điều này hàng ngày. "Bạn có thể ngay lập tức ăn gian tuổi cho đôi môi", cháu gái Charlotte Tilbury cho hay.

Đây là mẹo trang điểm giúp cho đôi môi trông đầy đặn hơn.