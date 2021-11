4 mẹo mặc đẹp và sang nơi công sở

Việc lựa chọn màu sắc, kiểu dáng trang phục phù hợp sẽ giúp phái đẹp nổi bật mà vẫn chuyên nghiệp, lịch sự khi đi làm.

Dịp cuối năm này, các nàng có thể áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây để F5 tủ đồ công sở của mình.

Chọn màu sắc thanh lịch

Để trang phục mang vẻ sang trọng và thanh lịch mà không cần tốn quá nhiều công sức, các nàng hãy ưu tiên màu đơn sắc tông trung tính. Bên cạnh đen và xanh biển, nàng có thể chọn màu xám, be, hồng đất hoặc nâu camel.

Các màu trung tính dễ kết hợp và tạo ấn tượng chuyên nghiệp.

Còn nếu thích mặc trang phục màu rực rỡ, các nàng hãy ưu tiên phục trang màu trơn thay vì có họa tiết. Vì nếu không cẩn thận, nàng sẽ trở nên diêm dúa, lòe loẹt.

Một mẹo mà nàng nên nhớ là khi mặc vest nên chọn quần và áo cùng chất liệu vải và tông màu. Sự kết hợp này sẽ giúp nàng trở thành một fashionista công sở chính hiệu.

Chú ý chất liệu vải

Dù mua hàng hiệu hoặc không, phái đẹp vẫn nên lưu ý chất liệu vải. Bạn nên chọn chất liệu dày dặn cho đồ công sở. Với quần tây, chất liệu vải nên có độ nặng nhất định, khi mặc rủ xuống che những chi tiết như ngấn nội y.

Chất liệu vải dày dặn tạo tổng thể trang phục thanh lịch.

Nàng cũng nên tránh các loại vải dệt hoặc quá mỏng như voan, lưới… vì có thể rơi vào sự cố khiến hình ảnh của mình thiếu tinh tế. Bên cạnh đó, việc giặt đồ đúng cách sẽ giúp bảo quản trang phục tốt hơn, tránh phai màu và xuống cấp - điều khiến trang phục trở nên kém sang.

Một cô nàng thanh lịch và sang trọng luôn khoác lên mình những bộ trang phục phẳng phiu. Với các chất liệu vải dễ nhăn như vải lanh, lụa, nàng cần là thẳng và treo lên sau khi giặt.

Cẩn trọng với hoạ tiết

Các nhà tạo mẫu thường khuyên không nên mặc họa tiết hoa nếu không có khả năng phối đồ vững vàng và hiểu rõ gu thời trang của bản thân. Nhưng nếu là fan của hoạ tiết, các nàng có thể tham khảo mẹo phối đồ từ K Closet để thanh lịch và sang trọng hơn.

Đầu tiên, không nên mặc họa tiết hoa nhí từ đầu đến chân. Khi nói đến cách ăn mặc thanh lịch cho phái nữ, bạn sẽ nghĩ đến hình ảnh chín chắn, tinh tế, ưu tiên trang phục in vài bông hoa to bản thay vì in tràn hoa nhỏ. Một vài bông hoa to bản giúp tạo điểm nhấn nhưng không khiến nàng trông dễ thương và thiếu chuyên nghiệp ở môi trường công sở.

Phái đẹp có thể chọn chất liệu ren có họa tiết hoa, vừa nữ tính, vừa không quá rườm rà.

Bên cạnh đó, nàng nên tránh trang phục in logo tràn. Khi mặc trang phục phủ logo đến công sở, nàng có thể bị đánh giá là “xì tin” và thiếu chín chắn, hoặc khoe của.

Tránh trang phục quá ngắn

Để có vẻ ngoài sang trọng và chỉn chu, phái đẹp cần tránh các trang phục để lộ cơ thể. Chân váy ít nhất nên dài ngang đùi, không nên chọn các loại áo quá ngắn, hở eo.

Nếu muốn mặc áo croptop, bạn nên phối với chân váy hoặc quần lưng cao che hẳn rốn. Nếu thích đầm ôm sát, nàng có thể chọn chất liệu thun dày và có những đường xếp ly, giúp che khuất đường hằn của nội y.

Trang phục có độ dài vừa phải giúp nàng có vẻ ngoài chỉn chu.