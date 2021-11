4 mẹo giúp phái đẹp tỏa sáng dịp cuối năm

Ba tháng cuối năm là thời điểm thích hợp để phái đẹp lên kế hoạch làm mới bản thân, sẵn sàng đón chào năm mới đầy hứng khởi.

Bạn có thể bỏ túi 4 mẹo dưới đây để trang bị cho mình thần thái “khỏe bên trong, đẹp bên ngoài” và tự tin tỏa sáng mọi lúc mọi nơi.

Chăm sóc da

Công việc bận rộn cuối năm kéo theo những đêm dài khiến bạn bỏ quên lối sống lành mạnh, quyết “sống mái” cùng deadline. Đôi khi, cơn mệt mỏi sau buổi tiệc tùng khiến bạn bỏ qua bước tẩy lớp trang điểm. Đây là thói quen tai hại mà bạn cần thay đổi trước khi làn da xám xịt biểu tình.

Tẩy trang kỹ và rửa sạch bằng sữa rửa mặt giúp lấy đi bụi bẩn, cặn trang điểm.

Bạn cũng đừng quên “tẩm bổ” cho làn da bằng các loại mặt nạ hoặc serum 1-2 lần/tuần. Đồng thời, hãy chuẩn bị sẵn tuýp chấm mụn trong túi để xử lý cấp tốc vết thâm mụn cứng đầu trước những buổi tiệc trọng đại.

Cải thiện vóc dáng

Đừng để những ngày “chạy sô” công việc và tiệc tùng trở thành lý do biện minh khiến bạn buông lỏng chăm sóc cơ thể. Nếu muốn tự tin thả mình trong những chiếc đầm bó sát hay áo hở vai gợi cảm, bạn hãy bắt đầu với các bài tập HIIT, cardio đốt mỡ để cải thiện vóc dáng.

Chăm tập thể dục giúp chị em duy trì vóc dáng cân đối.

Dinh dưỡng hợp lý

Những buổi tiệc với các món dầu mỡ, đồ uống có ga, cồn có thể khiến hệ tiêu hóa bị quá tải. Trước khi cơ thể “báo động đỏ”, bạn cần nhanh chóng cân bằng lại chế độ dinh dưỡng và bổ sung hoa quả tốt cho sức khỏe. Trong đó, quả kiwi Zespri với hàm lượng vitamin C và chất xơ cao được xem là lựa chọn lý tưởng.

Cụ thể, 100 g kiwi vàng Zespri chứa 1,1 g chất xơ, còn kiwi xanh Zespri chứa đến 2,3 g chất xơ. Chất xơ được biết đến là “trợ thủ” đắc lực hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp bạn tạm biệt chứng táo bón bất đắc dĩ. Một hệ tiêu hóa tốt sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể, đồng thời “quét” cholesterol ra khỏi ống tiêu hóa.

Bên cạnh đó, kiwi Zespri còn giàu vitamin C hỗ trợ tăng cường đề kháng. Hàm lượng vitamin C trong 100 g thịt quả kiwi xanh là 88 mg, còn trong 100 g thịt quả kiwi vàng là 152 mg, giúp giảm căng thẳng hiệu quả trong những ngày cuối năm với áp lực công việc dồn nén.

Ngoài những giá trị về sức khỏe, vitamin C còn là bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình chăm sóc sắc đẹp của chị em. Vitamin C góp phần ngăn chặn quá trình sản xuất các gốc tự do, bảo vệ axit béo không no của màng tế bào, đồng thời bảo vệ vitamin E - chất chống oxy hóa chính của màng tế bào kích thích tổng hợp collagen, duy trì sự dẻo dai cho cơ thể và giúp sắc tố da căng sáng, đàn hồi tốt hơn.

Kiwi Zespri là lựa chọn thích hợp để cung cấp lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Với chỉ số đường glycemic (GI) thấp như kiwi Zespri, carbohydrate được tiêu hóa chậm khiến nồng độ glucose trong máu tăng dần giúp no lâu. Bạn có thể chế biến kiwi Zespri thành những món ăn vặt lành mạnh như sinh tố trái cây, salad kiwi, trộn cùng ngũ cốc hay đơn giản dùng thìa xúc ăn trực tiếp để cảm nhận vị ngon tự nhiên.

Bạn còn có thể tham gia thử thách “Dám rạng ngời” từ Zespri: Chỉ cần chụp một bức ảnh với quả kiwi, đăng trên trang cá nhân dưới chế độ công khai kèm hashtag #DámRạngNgời #Zespri #sieuquachocanhasieukhoe để có cơ hội nhận voucher mua kiwi trị giá 500.000 đồng.

F5 tinh thần

Mải chạy đua để kịp “chốt sổ” những kế hoạch năm cũ cũng là lý do khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Hãy phân loại kế hoạch theo các nhóm thứ tự ưu tiên để bình tĩnh xử lý.

Dù bận rộn tới đâu, bạn cũng đừng quên dành một vài “quãng nghỉ” để lấy lại cân bằng. Hãy điểm lại những thành tựu đã đạt được, vẽ ra mục tiêu cho năm mới và bình tâm xí xóa chuyện không vui trong năm cũ. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy phấn chấn hơn và hăng hái đón chào năm mới.

Bạn có thể detox tinh thần bằng những hoạt động thư thái như nghe nhạc hay đọc sách.

Chăm sóc cho bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. 4 bí quyết trên đây có thể giúp bạn tự tin tỏa sáng trong những buổi tiệc cuối năm, cũng như tràn đầy năng lượng chào đón năm mới đang đến.