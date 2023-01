4 mẹo giúp hội mọt sách đọc nhiều hơn trong năm mới

Những ngày cuối năm, mọi người có xu hướng ngồi lại, dành thời gian xây dựng kế hoạch cho các khía cạnh cuộc sống. Với hội mọt sách, đọc nhiều hơn dường như là mục tiêu hàng đầu.

Tuy nhiên, việc này dễ bị cản trở bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như lịch làm việc dày đặc hay cần nhiều thời gian dành cho gia đình. Làm sao để có đủ thời gian nghiền ngẫm từng tác phẩm? Liệu có phương pháp nào để có thể đọc không ngắt quãng?

Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn chinh phục nhiều tựa sách nhất có thể trong năm 2023, theo The Every Girl.

Bạn dễ dàng xác định thể loại sách mình yêu thích, chẳng hạn tiểu thuyết dành cho phụ nữ hay sách fantasy. Song, vẫn có nhiều khả năng để bạn mua phải một quyển không ưng ý, dù đúng chủ đề.

Điều chúng ta cần là xác định gu đọc sách thật chi tiết. Chẳng hạn, cùng chuộng tiểu thuyết cho nữ giới, một số người chỉ thích câu chuyện đa thế hệ với các nhân vật có chiều sâu tâm lý. Trong khi đó, số khác lại ưng những quyển tập trung vào tình yêu đôi lứa với tình tiết bi thương.

Do đó, hãy suy nghĩ nhiều hơn về nội dung bạn thực sự quan tâm. Quá trình chọn lựa sẽ dễ dàng hơn nhờ đọc qua lời giới thiệu của nhà xuất bản. Bên cạnh đó, đọc review từ các diễn đàn yêu sách cũng là lựa chọn không tồi.

Nếu muốn đổi mới, bạn có thể thử trải nghiệm một số ứng dụng cho hội mọt sách, như Readerly hay Storygraph. Chúng sẽ hiển thị bài đánh giá ngắn từ người đã đọc sách, đồng thời hiển thị sơ lược về cảm xúc mà tác phẩm có thể mang đến cho độc giả. Nhờ đó, chúng ta được tiếp thêm thông tin và chọn được quyển sách phù hợp nhất với mình.

Instagram, TikTok và YouTube có rất nhiều người yêu sách đánh giá tác phẩm đã đọc, hoặc đăng bài thảo luận về quyển sắp phát hành. Họ review khá chi tiết, từ dung lượng, điểm hay - dở đến trích dẫn vài lời thoại ấn tượng.

Hãy nhấn nút theo dõi các tài khoản này. Nhờ đó, bạn sẽ cảm thấy thôi thúc, muốn đọc tiếp cuốn sách đang dang dở để nhanh chóng chuyển sang quyển mới mỗi khi thấy bài đăng từ họ.

Ngoài ra, bạn cũng nên theo dõi trang cá nhân của vài tác giả mình yêu thích. Việc này không chỉ giúp bạn cập nhật nhanh chóng tin tức về tác phẩm họ viết mà còn biết thêm về những gì họ đọc gần đây

Emily Henry, một trong những tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, là ví dụ hoàn hảo cho điều này. Cô thường đăng bài về những tiểu thuyết lãng mạn đương đại yêu thích để gợi ý cho người hâm mộ.

Nhờ đó, các fan trung thành sẽ có nhiều lựa chọn đáng tin cậy. Ngoài ra, người theo dõi trang của Henry cũng liên tục được cung được cấp đề xuất về nội dung tương tự, dựa trên thuật toán của nhiều nền tảng mạng xã hội.

Nếu chỉ tập trung đọc liên tục một thể loại sách, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy chúng chẳng còn gì hấp dẫn. Lời khuyên lớn nhất trong tình huống này là đa dạng hóa danh sách đọc của chính mình.

Tất nhiên, bạn không nên chuyển đổi liên tục nhằm tránh tình trạng dang dở ở mọi quyển sách trong tủ. Song, đôi khi chúng ta cần detox đầu óc sau nhiều ngày “ngấu nghiến” tiểu thuyết bi thương, hoặc tuyển tập khoa học với nhiều kiến thức vĩ mô.

Nếu chưa biết tìm cuốn sách tiếp theo của mình ở đâu, cây viết Kate Loftus–O'Brien khuyên bạn nên lấy những gì yêu trong quá khứ làm điểm khởi đầu.

“Ví dụ, ngày trước, tôi thích nghiền ngẫm các bài phỏng vấn với những nhà văn lớn. Họ thực sự truyền cảm hứng cho một tác giả, kiêm mọt sách như tôi. Vì vậy, mỗi khi quá ngán ngẩm với tiểu thuyết, tôi sẽ tìm kiếm chúng để ‘đổi gió’. Bạn có thể thử cách này với mọi thể loại mình quan tâm”, cô nói.

“Did not finish” (tạm dịch: không thể đọc hết) là cụm từ khiến nhiều mọt sách Gen Z e ngại. Khi phải thừa nhận mình đã DNF quyển sách nào đó, họ cảm thấy mình kém cỏi, không sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.

Thực tế, có hàng loạt nguyên nhân khiến bạn không thể đọc hết một quyển sách. Bên cạnh sự thiếu kiên nhẫn tự thân, nhiều khả năng tác phẩm đó quá nhàm chán, hoặc nặng nề để chúng ta hoàn thành nó.

Kate Loftus–O'Brien khẳng định đã bỏ dở nhiều quyển sách và không hẹn ngày gặp lại. Với cô, đây là cách để duy trì nhịp đọc, thay vì cắn răng chịu đựng một tác phẩm dở tệ.

Nữ tác giả khuyên mọi người đừng cảm thấy tội lỗi vì “bỏ rơi” quyển sách bất kỳ. Chúng sẽ sớm trở thành nguyên nhân khiến bạn mất động lực đọc, từ đó ảnh hưởng xấu đến thói quen tốt đã duy trì trong thời gian dài.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.