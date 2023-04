4 mẫu vòng đeo tay thông minh dưới 1 triệu đồng cho kỳ nghỉ hè

So với đồng hồ cơ hay smartwatch, các mẫu vòng đeo tay thông minh được đánh giá phù hợp hơn cho các hoạt động trong kỳ nghỉ hè nhờ khả năng chống nước cùng thiết kế năng động.

Với những ưu điểm như mức giá rẻ, nhiều tính năng theo dõi sức khỏe và cường độ vận động, những sản phẩm vòng đeo tay thông minh (smartband) đang có thị phần riêng khi so sánh với đồng hồ truyền thống hay smartwatch.

Tại thị trường Việt Nam, lựa chọn smartband giá dưới 1 triệu đồng đang rất đa dạng. Đây gần như là sân chơi riêng của các nhà sản xuất Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, Amazfit hay realme.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè "lên rừng, xuống biển" của người dùng trẻ, Zing đề xuất 5 mẫu smartband phù hợp với những tiêu chí sau:

Giá: dưới 1 triệu đồng.

Khả chống nước: 5 ATM trở lên, có thể đeo khi đi bơi.

Thời lượng pin: trên một tuần, đủ dùng trong một chuyến du lịch mà không cần mang theo bộ sạc.

Màn hình: có màu, hiển thị tốt dưới nắng.

Huawei Band 7

899.000 đồng

Lý do lựa chọn: Sản phẩm mang thiết kế mỏng nhẹ, được đánh giá cao với màn hình 1,47 inch, trang bị tấm nền Amoled. Công nghệ tấm nền này giúp Band 7 sở hữu tính năng Always on Display (AOD), các thông tin như đồng hồ, ngày tháng và nhịp tim sẽ luôn được hiển thị mà không cần thao tác.

Sản phẩm nặng 18 gram, mang lại cảm giác đeo thoải mái khi sử dụng hàng ngày hoặc khi tập luyện.

Ngoài những tính năng cơ bản như đếm số bước chân, đo nhịp tim, tính lượng calories đã đốt, Huawei Band 7 còn có nhiều chức năng mở rộng như đo SpO2, đưa ra cảnh báo khi mức oxy trong máu hoặc nhịp tim nằm ngoài phạm vi thông thường.

Sản phẩm cũng có thời lượng pin lên đến 2 tuần với cường độ sử dụng trung bình, giúp người dùng không phải sạc thiết bị thường xuyên. Band 7 được trang bị chuẩn chống nước 5 ATM để tập luyện các môn thể thao dưới nước hoặc sử dụng khi đi bơi.

Redmi Band 2

890.000 đồng

Lý do lựa chọn: Sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ với màn hình 1,47 inch, tuy nhiên chỉ được trang bị tấm nền TFT. Độ sáng tối đa không quá cao cùng công nghệ TFT khiến Band 2 phù hợp hơn với việc sử dụng trong nhà. Thiết bị vẫn hiển thị rõ các thông tin ngoài trời, tuy nhiên người dùng sẽ khó theo dõi hơn trong những ngày nắng gắt.

Chiếc smartband này cũng được trang bị tính năng đo SpO2 cùng khả năng chống nước 5 ATM không thua kém các đối thủ trong tầm giá. Band 2 có thời lượng pin lên đến 2 tuần với cường độ sử dụng trung bình.

Xiaomi Band 7

990.000 đồng

Lý do lựa chọn: Là sản phẩm tiếp theo trong dòng Xiaomi Band đã xây dựng được tệp khách hàng nhất định tại thị trường Việt Nam, Band 7 tiếp tục mang đến những cải tiến so với các thế hệ trước đó nhưng vẫn giữ được mức giá tốt theo phương châm mà nhà sản xuất Trung Quốc luôn theo đuổi.

Xiaomi Band 7 được trang bị màn hình Amoled 1,62 inch, độ sáng tối đa 500 nits mang lại chất lượng hiển thị tương đối tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng. Nhờ sử dụng tấm nền Amoled, sản phẩm cũng có tính năng AOD tương tự như Huawei Band 7.

Tương tự như hai mẫu smartband trên, sản phẩm đến từ Xiaomi cũng sở hữu các tính năng cơ bản và nâng cao như đo SpO2, cảnh báo căng thẳng, chống nước 5 ATM.

Mẫu smartband này có thời lượng pin 15 ngày ở chế độ tiết kiệm pin và 9 ngày ở cường độ sử dụng cao hơn.

Amazfit Bip 3

990.000 đồng

Lý do lựa chọn: Chiếc smartband của Amazfit khác biệt với các đối thủ trong cùng tầm giá nhờ tỷ lệ màn hình vuông hơn, theo hướng thiết kế của Apple Watch và nhiều mẫu smartwatch cao cấp.

Sản phẩm được trang bị màn hình 1,69 inch, tấm nền TFT cho chất lượng hiển thị chấp nhận được trong tầm giá.

Amazfit Bip 3 sở hữu đầy đủ các tính năng cơ bản và nâng cao phổ biến trong phân khúc smartband dưới 1 triệu đồng. Thiết bị có thời lượng sử dụng 14 ngày ở chế độ tiết kiệm pin và 7 ngày ở cường độ cao.

Với chuẩn kháng nước 5 ATM, nhà sản xuất cho biết người dùng có thể sử dụng Bip 3 khi đi bơi hoặc tập luyện các môn thể thao dưới nước.