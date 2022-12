4 mẫu smartphone được yêu thích nhất 2022

Điện thoại thông minh là sản phẩm tiêu dùng hàng đầu, với nhiều công nghệ mới được cập nhật. Các sản phẩm được đề cử ở hạng mục smartphone đến từ Samsung, Xiaomi, Oppo.

Các sản phẩm được đề cử xung quanh chủ đề Nhà thông minh của Best Choice Award 2022. Ảnh: PA.

Best Choice Award 2022 là giải thưởng do Zing News phát động nhằm tìm ra những sản phẩm công nghệ xuất sắc, đáng mua từ đánh giá chân thực của người dùng. Giải thưởng được tạo ra để tôn vinh những sản phẩm công nghệ nổi bật trong thời gian qua. Đồng thời, Best Choice Award còn là danh sách uy tín, hỗ trợ người dùng so sánh, đánh giá các thiết bị trước quyết định chọn mua.

Với chủ đề về Nhà thông minh, các thiết bị di động được đề cử tại Best Choice Award 2022 đảm bảo tiêu chí là trung tâm của một hệ sinh thái IoT. Các sản phẩm này giúp người dùng vận hành, điều khiển nhiều thiết bị khác trong gia đình.

Samsung Galaxy Z Fold4

Thế hệ thứ 4 của dòng điện thoại màn hình gập từ Samsung cho thấy những bước hoàn thiện lớn của sản phẩm. Nhiều lo ngại về độ bền, cách sử dụng hiệu quả không gian thiết bị được giải quyết.

So với các đối thủ vừa tham gia vào đường đua smartphone màn hình gập, Samsung có thế mạnh ở kinh nghiệm và tự chủ về công nghệ. Một số tinh chỉnh ở tỷ lệ màn hình ngoài giúp mẫu điện thoại này có thể đáp ứng nhiều nhu cầu hơn.

Sản phẩm gập của Samsung đã dần hoàn thiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Galaxy Z Fold4 hỗ trợ cả bút S Pen, có chống nước IP68. Bản lề sản phẩm cứng cáp và tương thích nhiều giao diện khi gập mở màn hình. Những điểm này trên điện thoại Samsung vẫn đi trước đối thủ 1-2 năm.

Đồng thời, việc Google tạo ra Android L cho điện thoại màn hình gập giúp tận dụng nhiều hơn không gian lớn của màn hình bên trong.

Galaxy Fold còn là trung tâm của hệ sinh thái Smart Thing nhà sản xuất Hàn Quốc mất nhiều năm xây dựng. Người dùng có thể dễ dàng điều khiển, xếp lịch làm việc tự động cho TV, màn hình thông minh, tủ lạnh, máy giặt và nhiều thiết bị gia dụng khác.

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple là một trong những thương hiệu đầu tiên đẩy mạnh việc xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh. Home Kit của công ty cung cấp nhiều giải pháp tham gia, kết nối sản phẩm. Danh mục thiết bị có hỗ trợ Home Kit của Táo khuyết bao gồm hàng trăm thương hiệu.

iPhone 14 Pro Max nhận được nhiều nâng cấp. Ảnh: Phương Lâm.

Do đó, iPhone trở thành một trong những chiếc điện thoại tốt nhất, là trung tâm của một hệ sinh thái smarthome độc quyền. Người dùng có thể điều khiển đèn điện, TV, điều hòa, khóa cửa… bằng iPhone. Điểm trừ là Siri vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt. Do đó, tính năng ra lệnh bằng giọng nói vẫn còn hạn chế tại Việt Nam.

Thế hệ iPhone mới nhất còn chứng kiến bước thay đổi lớn nhất của Apple từ 2017. Kiểu thiết kế khuyết đỉnh được thay thế bằng phần Dynamic Island tối ưu không gian hơn. Với nhiều tính năng được tích hợp, liên tục cập nhật, người dùng tận dụng tốt phần không gian phía trên màn hình.

Ngoài ra, iPhone vẫn là chiếc điện thoại được đánh giá cao bởi chất lượng hoàn thiện, độ ổn định phần mềm và thiết kế hiện đại. Điểm trừ của iPhone 14 Pro Max là chuỗi phân phối chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng thiếu hàng kéo dài tại Việt Nam.

Xiaomi 12 Pro

12 Pro là thiết bị cao cấp nhất của Xiaomi bán ra tại Việt Nam trong 2022. Mẫu máy này vẫn được đánh giá cao nhờ các thông số mạnh mẽ với giá bán dễ tiếp cận hơn flagship đối thủ.

Xiaomi có hệ sinh thái thiết bị IoT đồ sộ, ở nhiều danh mục sản phẩm. Ảnh: Xiaomi.

Sản phẩm sở hữu màn hình 2K, 120 Hz, vi xử lý đầu bảng từ Qualcomm. Camera cũng nhận được nâng cấp với độ phân giải 50 MP, quay phim điện ảnh. Đây cũng là thiết bị hiếm hoi tại Việt Nam hỗ trợ mức sạc nhanh đến 120 W.

Xiaomi 12 Pro nằm trong đề cử Best Choice Award 2022 bởi hệ sinh thái khổng lồ của thương hiệu này. Xiaomi có nhiều đối tác chuyên sản xuất phụ kiện, thiết bị gia dụng. Một phần sản phẩm IoT (Internet vạn vật) của công ty này cũng được bán chính hãng tại Việt Nam.

Bóng đèn thông minh, kích sóng Wi-Fi, TV, camera theo dõi, quạt, TV, màn hình vi tính… của Xiaomi đều có thể dễ dàng được điều khiển thông qua ứng dụng Mi Home. Ngoài ra, riêng các máy sử dụng MIUI độc quyền có thể đưa thiết bị thông minh lên khu điều khiển thông minh, dễ dàng thao tác.

Oppo Find X5 Pro

Bên cạnh Xiaomi, Oppo cũng là công ty đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái thiết bị phụ trợ tại Việt Nam. Lượng sản phẩm chưa quá đa dạng, nhưng đây là một thương hiệu tiềm năng cho lĩnh vực này trong thời gian tới.

Find X5 Pro là flagship mới nổi tại Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Công ty tập trung vào phát triển công nghệ bán dẫn. Linh kiện đầu tiên được giới thiệu là NPU hình ảnh Mari Silicon X, xuất hiện trên mẫu flagship Find X5 Pro. Nhờ bộ xử lý hình ảnh riêng, mẫu máy này có thể xử lý lượng dữ liệu thô lớn từ cảm biến ảnh. Qua đó, các chức năng quay chụp được tính toán, áp dụng nhanh.

Theo nhiều thông tin rò rỉ, chip Mari Silicon là khởi đầu cho việc tham gia vào ngành bán dẫn của Oppo. Đây sẽ là trung tâm của nhiều thiết bị thông minh khác trong tương lai. Tại sự kiện Inno Day 2022, Oppo dần mở rộng hệ sinh thái thiết bị đến kính thông minh hay robot tự hành.

Ngoài ra, Oppo Find X5 Pro còn được đánh giá cao nhờ công nghệ pin, sạc nhanh, màn hình. Thiết kế sản phẩm sáng tạo, có nhiều khác biệt với đa phần smartphone trên thị trường.