4 lý do máy chiếu bỏ túi 'hợp gu' giới trẻ

Dòng máy chiếu mới của Samsung mở ra không gian trải nghiệm không giới hạn. Thiết bị được người trẻ yêu thích du lịch, xem phim và chụp ảnh đánh giá cao.

Dù ra mắt tại thị trường Việt Nam chưa lâu, máy chiếu The Freestyle của Samsung đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Máy chiếu bỏ túi của ông lớn công nghệ Hàn Quốc có thể đáp ứng tốt lối sống năng động, không ngừng tìm kiếm, khám phá trải nghiệm mới của Gen Z.

Theo dân thích xê dịch đi muôn nơi

The Freestyle được thiết kế để trở thành bạn đồng hành của người trẻ thích khám phá những vùng đất mới. Với kích thước không quá gang tay, thiết bị chiếm ít diện tích trong vali, balo hay túi xách, tiện lợi khi di chuyển. Nhờ vậy, máy chiếu có thể theo người trẻ mê xê dịch đi muôn nơi, trong những chuyến phượt dài hay các buổi dã ngoại, cắm trại ngoài trời.

Một ưu điểm khác của The Freestyle là khả năng kết nối pin sạc dự phòng bằng cáp USB-C. Người dùng không cần chuẩn bị bình ắc quy cồng kềnh khi đi cắm trại trong rừng hay tại các điểm đến xa trung tâm.

Thiết kế nhỏ gọn giúp The Freestyle có thể theo người dùng đi nhiều nơi.

Bên cạnh đó, The Freestyle trang bị tính năng tự động san lấp bề mặt chiếu để mang đến hình ảnh bằng phẳng hơn. Người dùng có thể tận dụng mặt lều cắm trại, thân xe tải du lịch hay thậm chí là bãi đá để chiếu bộ phim yêu thích. Ngoài ra, tính năng Auto Focus cho phép máy tự động điều chỉnh độ nét trong vài giây, tái hiện hình ảnh và nội dung đầy đủ, chất lượng cả trên mặt chiếu gồ ghề.

Máy có thể chiếu lên nhiều bề mặt.

Thỏa lòng hội mê phim với kho ứng dụng khổng lồ

Trái ngược với thiết kế nhỏ gọn, The Freestyle cho kích thước vùng chiếu lớn 30-100 inch. Nhờ vậy, các mọt phim có thể biến căn phòng của mình thành rạp chiếu với các siêu phẩm điện ảnh. Ngoài ra, người xem dễ dàng điều chỉnh kích thước màn hình chiếu xuống 50% và di chuyển theo 4 chiều để có được vị trí xem tốt nhất.

The Freestyle cho vùng chiếu đến 100 inch.

Đi kèm vùng chiếu lớn là độ phân giải Full HD (1920 x 1080) kết hợp công nghệ hình ảnh HDR10, Pur Color và HLG cho trải nghiệm xem sắc nét, chân thật và sinh động. Đáng chú ý, The Freestyle hoạt động như một smart TV của Samsung, có thể cài đặt nhiều ứng dụng OTT như Netflix, Galaxy Play, FPT Play, Apple TV…

Hệ thống loa 360 độ của The Freestyle cũng là lý do giúp máy chiếu được hội mê phim ưa chuộng. Với hệ thống loa được bố trí xung quanh máy, The Freestyle phát ra âm thanh từ mọi hướng, cho âm bass rõ và không bị biến dạng.

Giúp người mê chụp ảnh thỏa thích "sống ảo"

Không chỉ được tín đồ xê dịch và các mọt phim đánh giá cao, The Freestyle còn được lòng bạn trẻ mê chụp ảnh. Chỉ cần đưa phông nền máy chiếu lên bức tường đằng sau chủ thể, bạn có thể thu về những bộ hình “sống ảo” độc đáo mà không phải đến studio hay tốn thời gian bài trí background.

Người trẻ có thể biến hóa bộ hình “sống ảo” theo nhiều phong cách khác nhau, dựa trên 3 phông nền chủ đạo của The Freestyle là ánh sáng, lăng kính và phong cảnh. Các bức ảnh chụp cùng phông nền ánh sáng nổi bật với hiệu ứng 3D mapping màu sắc rực rỡ. Sự đối lập giữa các vùng sáng - tối, chủ thể và background giúp bộ ảnh có chiều sâu.

Trong khi đó, phông nền lăng kính mang đến nhiều họa tiết “không đụng hàng” cùng hiệu ứng đánh lừa thị giác độc đáo. Còn phông nền cảnh sẽ dành cho những bạn trẻ “nghiện” chụp ảnh check-in nhưng chưa sắp xếp được thời gian cho các chuyến du lịch.

Người trẻ có thể sáng tạo nhiều phong cách chụp ảnh với The Freestyle.

Thể hiện phong cách với bộ phụ kiện độc đáo

Đi cùng vẻ ngoài hiện đại, năng động của The Freestyle là bộ phụ kiện độc quyền đa dạng, thiết kế hợp thời trang. Tại Việt Nam, bộ phụ kiện độc quyền của The Freestyle được bán riêng, gồm đế sạc dự phòng, túi đựng và ốp lưng.

Chân đế sạc của máy có thiết kế tinh giản, tiện dụng.

Trong đó, đế sạc dự phòng giúp thiết bị đứng vững khi đặt trên bàn hay các bề mặt bằng phẳng khi trình chiếu. Đế sạc dự phòng này còn được thiết để người dùng có thể xoay máy theo nhiều góc chiếu. Còn túi đựng của The Freestyle có thiết kế giống bình nước cùng móc treo tiện dụng. Người dùng có thể treo máy chiếu vào balo, túi xách, vừa tăng vẻ năng động vừa không sợ máy bị va chạm, hỏng hóc.

Không chỉ điện thoại mới có ốp lưng, máy chiếu The Freestyle cũng được trang bị phụ kiện này. Ốp lưng của máy có 3 màu thời trang là hồng, xanh và nâu. Người dùng dễ dàng chọn mua theo sở thích, hay phối cùng trang phục trong các buổi dã ngoại, cắm trại.